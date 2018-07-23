РФС признал Косово? Эксперты разобрались с главным политскандалом в футболе

Прошло десять дней с момента поздравления исполняющего обязанности главы Российского футбольного союза Александра Алаева президента Федерации футбола Косова Агима Адеми с избранием на должность. Однако скандал и не думает прекращаться.

В начале июля Адеми возглавил Федерацию футбола Косова после того, как ушел из жизни предыдущий президент ФФК Фадиль Вокри.

Мы рассчитываем на сотрудничество наших ассоциаций и желаем вам и вашей федерации процветания и больших успехов. Вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку по всем футбольным вопросам, — говорится в заявлении РФС.

Сперва новость о заявлении РФС возмутила обитателей соцсетей:

Некоторые пользователи и вовсе сравнивали ФФК с террористической организацией, запрещенной в России

Позже тему подхватили крупные СМИ: в частности, Kurir, самый влиятельный американский таблоид в Сербии , подал новость со словами «скандал» и «ужас» в заголовке.

«Официальная организация из России поддерживает организацию Косово. Западные СМИ это показывают, как дружественный шаг Кремля, направленный на признание Россией Косова как полноценного государства», — пояснил в комментарии «Ридусу» главный редактор агентства «Восток» Ваня Савичевич.

В свою очередь правозащитник Александр Ионов назвал поздравление РФС неполиткорректным:

Видимо, уважаемые коллеги из Российского футбольного союза проявляют определенную солидарность со всеми, кто занимается этим прекрасным видом спорта. Но мы должны понимать, что любой спорт не имеет политической окраски. Последние четыре года, со времен олимпиады в Сочи , мы наблюдаем за тем, как пытаются политизировать спорт больших достижений — и к чему это приводит. Конечно, это заявление не совсем политкорректно: Российская Федерация официально не признает Косово и считает ее частью Сербии — как и многие европейские государства. Давайте не забывать, что РФС — это, все-таки, общественная организация. Конечно, хотелось бы, чтобы они отдавали себе отчет в тех спичах, которые они адресуют зарубежным коллегам, — отметил Ионов в беседе с «Ридусом».

«Конечно, перегибать нельзя, а приравнивать Косово к ИГИЛ — это вообще преступление, на мой взгляд, — продолжил Ионов. — Но впредь коллеги из РФС должны быть более политкорректными. Есть позиция РФ в отношении Косово — и все ее прекрасно знают. Насколько мне известно, позиция эта не поменялась и остается схожей с той, которая была в момент образования этого субъекта».

Ситуация, конечно, не критична, но когда мы видим, как сербские болельщики поздравляют Россию, вывешивая на матчах огромные плакаты в поддержку нашей страны, а наш футбольный союз поздравляет главу Федерации футбола Косова, конечно это будет вызывать большую интоксикацию как в российских патриотических кругах, так и в сербских — да и на Балканах, — заключил правозащитник.

«Это неожиданный шаг российского футбольного союза и такие слова не в соответствии с обязанностями главы любого национального союза, — прокомментировал «Ридусу» ситуацию журналист сербской газеты «Правда» Миодраг Миликич. — Главы национальных футбольных союзов всегда разговаривать с главами других национальных союзов, а главы региональных союзов обычно дают поддержку другим главам региональных союзов. Все как в политике — президенты поздравляют президентов, главы внешнеполитических ведомств передают свои поздравления коллегам из других стран, и т. д».

Глава РФС впервые поддержал и поздравил представителей футбольного союза страны, которая не существует, а является автономным краем. Государство Косово официально не существует. Если бы Россия признала Косово независимым государством, здесь не было бы никаких споров. Кажется, что он забыл или вообще не знал, что Косово и Метохия является частью Сербии. Многие страны мира, которые не признали независимого Косово, не разрешают им играть матчи на их стадионах. Кто скажет, что политика и спорт не связаны, тот ничего не знает о футболе, — отметил сербский эксперт.

«Это просто неосторожное заявление, — отметил в свою очередь журналист и телеведущий Андрей Малосолов . — Большой футбольный мир и сами футбольные люди стараются общаться между собой без политики. Но здесь есть важный момент».

Мы не признаем косовское государство. Мы считаем, что в Косово местные албанцы совершили геноцид по отношению к сербскому населению, с которым мы в очень хороших отношениях. Что самое главное — мы в хороших отношениях с Футбольным союзом Сербии: они у нас достаточно коренные и долгие, — подчеркнул в беседе с «Ридусом» Малосолов.

Алаев и пресс-служба РФС должны были учитывать эти обстоятельства, убежден Малосолов. Впрочем, совершив столь неосторожный шаг, вряд ли РФС повторит его снова, заключил эксперт.