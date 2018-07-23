«ЕвроХим-ВолгаКалий» провел спортивный праздник для жителей Котельниково

Волгоградской области. Молодежь компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» организовала и провела необычный спортивный праздник для жителей Котельниково

На улицах нового жилого микрорайона «Восточный» состоялся командный забег «Шахтерская соль», в котором приняли участие команды из числа жителей Котельниково и сотрудников предприятий площадки строительства Гремячинского горно-обогатительного комбината.

В соревнованиях выступили восемь команд, в каждую из которых вошли три юноши и одна девушка. В первом забеге «Шахтерская соль» попробовали свои силы команда Учебной Авиационной базы Котельниково, сборные сотрудников и молодых специалистов «ЕвроХим-ВолгаКалия», студенческая сборная, команда Котельниковского городского поселения, спортсмены из Молодежного парламента города Котельниково, команда филиала ООО«Новомосковск-ремстройсервис» и сборная команда сотрудников предприятий котельниковской площадки строительства ГОКа.

После общей разминки спортсмены вышли на трассу, проложенную по улицам микрорайона «Восточный». В шести ключевых точках трассы участники выполняли упражнения, в полной мере показывающие силу, выносливость и командную сплоченность. Правильное исполнение приседаний с выпадами, махов гирями, подъемов корпуса, преодоление навесной переправы и других препятствий засчитывалось жюри только при условии слаженной работы всей команды.

Лучше всех спортивные качества, волю к победе и единение показала команда Учебной Авиационной базы Котельниково, преодолевшая трассу за 18 минут. Совсем немного уступили авиаторам «Витязи». Это спортсмены Котельниковского городского поселения, которые показали себя настоящими мастерами кросс-фита. Бронзу в забеге взяли «Целевики» — студенты, получающие образование в профильных вузах.

Так как на спортивный праздник приходили целыми семьями, то организаторы в дополнительной программе предусмотрели интересные и полезные занятия для всех возрастных категорий.

Чтобы хороший пример спортсменов стал по-настоящему заразительным, организаторы устроили мастер-классы. Опытные спортсмены делились своими знаниями и навыками, давали советы по занятиям фитнесом, боксом, футболом. Пропаганда здорового образа жизни стала еще более наглядной и приятной во время угощения натуральным напитком — лимонадом со льдом.

Самые маленькие гости праздника пополнили свои фотоальбомы интересными фотографиями — специально для них работали мастерами аква-грима молодые специалисты компании.

В дальнейшем предполагается сделать командный забег «Шахтерская соль» традиционным и более масштабным.