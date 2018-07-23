«Борис Соколов» засветился в интернете

В интернете появились фотографии с места постройки танкера для перевозки газового конденсата, предназначенного для проекта «Ямал СПГ». Об этом сообщает проектант Aker Arctic со ссылкой на китайский ресурс eworldship.com.