«Борис Соколов» засветился в интернете 

В интернете появились фотографии с места постройки танкера для перевозки газового конденсата, предназначенного для проекта «Ямал СПГ». Об этом сообщает проектант Aker Arctic со ссылкой на китайский ресурс eworldship.com.
Танкер, получивший имя «Борис Соколов», строят на верфи Guangzhou Shipyard International по проекту Aker ARC 212. Судно ледового класса использует принцип двойного действия, запатентованный ААТ под маркой DAS и способно работать самостоятельно в ровном льду толщиной до 1,8 метра, — сообщает sudostroenie.info. Поставка судна запланирована на этот год.