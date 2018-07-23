Омичам платят компенсацию за пользование лифтом

В первом полугодии 2018 года 1 371 человек получили компенсацию расходов по оплате за обслуживание лифтов на сумму свыше одного миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Как поясняется, чтобы поддержать отдельные социально уязвимые категории граждан, проживающих в многоквартирных домах, оборудованных лифтами, администрация Омска с 2008 года компенсирует расходы граждан в части содержания и ремонта лифтов. Всю работу по приему граждан, рассмотрению документов и выплате компенсации осуществляют специалисты городского Центра социальной поддержки населения.

«Если говорить о категории получателей помощи, то в основном это ветераны труда и ветераны Омской области — 68%. Наиболее активными получателями компенсации стали жители Советского округа — 351 человек и Кировского округа — 324 человека», — рассказала директор городского Центра социальной поддержки населения Елена Дзюба

Напоминают в мэрии адреса и телефоны центра, также здесь могут рассказать о том, кто имеет право на компенсацию и в каком размере.

Кировский (ул. Дмитриева, 11/7, тел. 70-34-53);Ленинский (ул. Братская, д. 13, тел. 43-17-11);Октябрьский (ул. 4-я Транспортная, д. 1-А, тел. 54-02-98);Советский (пр. Мира, д. 35-Б, тел. 22-18-40);Центральный (ул. Фрунзе, д. 93, тел. 21-19-79).