Россияне выбирают эсктремальный отдых

Небезопасные виды отдыха выбирают 11% российских туристов. При этом они выбирают дополнительное страховое покрытие, так как они гарантируют оказание специализированной медицинской помощи при занятиях различными видами спорта. К такому выводу пришли специалисты "АльфаСтрахование" , проанализировав данные о продажах полисов выезжающих за рубеж за ноябрь-январь 2017 и май-июнь 2018 года.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе компании, каждый десятый покупатель расширенных страховок катается на лыжах в горах, серфингом и дайвингом занимаются по 7% таких клиентов, сноубордингом, велоспортом и спортивным туризмом — по 5%. Трекингу отдают предпочтение 4% активных туристов, яхтингу и мотоспорту — по 3%. Виндсерфинг, кайтинг, прыжки в воду и парусный спорт выбрали 2%, лыжный спорт — 1%.

В 12% случаев клиенты использовали опцию «Спорт», которая подразумевает несколько различных активностей.

Полис выезжающего за рубеж покрывает медико-транспортные, медицинские расходы, стоматологическую помощь, транспортные затраты (эвакуация детей, возвращение после длительной госпитализации). Если турист планирует заниматься активными видами отдыха, это необходимо указать дополнительно. При возникновении непредвиденных ситуаций, например, во время катания на горнолыжном склоне или при погружении с аквалангом, полис обеспечит клиента надежной защитой.

Страховку можно расширить и за счет покрытия таких рисков, как потеря или хищение документов, багажа, задержка рейса. Турист может застраховать личное и недвижимое имущество на время своего отсутствия, гражданскую ответственность, а также приобрести страховку от невыезда.

Пользоваться полисом очень легко, особенно с появлением мобильного приложения «АльфаСтрахование Мобайл», которое бесплатно доступно в AppStore и Google Play для мобильных устройств под управлением iOS и Android. При возникновении страхового случая любой клиент «АльфаСтрахование» всегда может связаться с оператором и заявить о страховом случае из любой точки мира через мобильное приложение с помощью кнопки «SOS».