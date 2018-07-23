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Прокуратура Кабардино-Балкарии за полгода выявила в два раза больше фактов коррупции
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Прокуратура Кабардино-Балкарии за полгода выявила в два раза больше фактов коррупции 

ТАСС 1 час назад
НАЛЬЧИК, 23 июля. /ТАСС/. Прокуратура Кабардино-Балкарии (КБР) выявила 164 факта преступлений коррупционной направленности за первую половину 2018 года, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в понедельник в надзорном ведомстве.
"Органами прокуратуры республики продолжается целенаправленная работа по выявлению и пресечению нарушений антикоррупционного законодательства. По актам прокурорского реагирования за первую половину 2018 года к дисциплинарной ответственности привлечено 424 должностных лица. Выявлено в два раза больше преступлений коррупционной направленности — 164 (80 за аналогичный период 2017 года), в том числе 32 факта получения взяток", — говорится в сообщении.
Прокуроры активизировали и контроль за расходами чиновников и к административной ответственности по специальным составам (незаконное вознаграждение от имени юридического лица, незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего КоАП РФ) привлечено 15 лиц, добавили в ведомстве.
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