Прокуратура Кабардино-Балкарии за полгода выявила в два раза больше фактов коррупции

НАЛЬЧИК , 23 июля. / ТАСС /. Прокуратура Кабардино-Балкарии (КБР) выявила 164 факта преступлений коррупционной направленности за первую половину 2018 года, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в понедельник в надзорном ведомстве.

"Органами прокуратуры республики продолжается целенаправленная работа по выявлению и пресечению нарушений антикоррупционного законодательства. По актам прокурорского реагирования за первую половину 2018 года к дисциплинарной ответственности привлечено 424 должностных лица. Выявлено в два раза больше преступлений коррупционной направленности — 164 (80 за аналогичный период 2017 года), в том числе 32 факта получения взяток", — говорится в сообщении.