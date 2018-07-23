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Промпроизводство ЕАЭС второй год подряд показывает стабильный рост
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Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор

Промпроизводство ЕАЭС второй год подряд показывает стабильный рост 

Мир24 1 час назад
В 2017 году промышленное производство Евразийского экономического союза (ЕАЭС) выросло на 1,7%. Об этом сказано в докладе о результатах ежегодного мониторинга и анализа реализации Основных направлений промышленного сотрудничества (ОНПС) в рамках ЕАЭС за 2017 год, который был одобрен на 17-м заседании Консультативного комитета по промышленности.
В документе проанализированы основные качественные и количественные показатели, характеризующие степень достижения целей и задач промышленного сотрудничества, определенных Основными направлениями. В нем также представлена информация о реализации мероприятий по развитию промышленного сотрудничества в рамках Союза, а также предложения по повышению его эффективности.
Итоги 2017 года показывают, что, благодаря принятым государствами ЕАЭС мерам, в том числе в рамках реализации ОНПС, в странах Союза продолжила развиваться тенденция наращивания объемов промышленного производства, переход к которой был зафиксирован еще по итогам 2016 года.
В частности, промышленное производство в целом по Союзу увеличилось на 1,7%, причем в большинстве стран «пятерки» рост оказался значительно существеннее: в Армении — на 12,6%, в Беларуси — на 6,1%, в Казахстане — на 7,1%, в Кыргызстане — на 11,5%. В России рост промышленного производства зафиксирован на отметке 1% прироста.
При этом в 2017 году положительные темпы прироста промышленности наблюдались не только во всех государствах-членах, но и практически во всех отраслях промышленности.
Члены Консультативного комитета актуализировали Перечень системообразующих промышленных предприятий для проведения опроса и выявления возможных барьеров, препятствующих промышленной кооперации в Евразийском экономическом союзе в 2018 году. ​
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