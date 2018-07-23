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Александр Семенов назначен первым зампрокурора Нижегородской области
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Александр Семенов назначен первым зампрокурора Нижегородской области 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Первый заместитель прокурора Тверской области Александр Семенов стал заместителем прокурора Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Согласно информации, на этом посту Семенов сменил Евгения Денисова. При этом бывший нижегородский зампрокурора поставлен на место Семенова — в тверскую прокуратуру.
Семенов был назначен на соответствующую должность приказом Генерального прокурора РФ Юрия Чайки 16 июля.
Александр Семенов родился в Торжке, начал трудовую деятельность электромонтером на Торжокском вагонзаводе. В 1976 году поступил в Саратовский юридический институт имени Курского, который закончил в 1980 году. На работу в органы прокуратуры Семенов пришел в 1980 году, заняв должность стажера Торжокской межрайонной прокуратуры Тверской области.
Напомним, что указом президента от 5 июля на пост прокурора Нижегородской области назначен Вадим Антипов.
Ранее мы сообщали о том, что для нижегородцев народное голосование пройдет на портале «Команда правительства» на этой неделе.
Фото: vesti-tver.ru
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