Александр Семенов назначен первым зампрокурора Нижегородской области

Согласно информации, на этом посту Семенов сменил Евгения Денисова . При этом бывший нижегородский зампрокурора поставлен на место Семенова — в тверскую прокуратуру.

Семенов был назначен на соответствующую должность приказом Генерального прокурора РФ Юрия Чайки 16 июля.

Александр Семенов родился в Торжке , начал трудовую деятельность электромонтером на Торжокском вагонзаводе. В 1976 году поступил в Саратовский юридический институт имени Курского, который закончил в 1980 году. На работу в органы прокуратуры Семенов пришел в 1980 году, заняв должность стажера Торжокской межрайонной прокуратуры Тверской области.

Напомним, что указом президента от 5 июля на пост прокурора Нижегородской области назначен Вадим Антипов

Ранее мы сообщали о том, что для нижегородцев народное голосование пройдет на портале «Команда правительства» на этой неделе.

Фото: vesti-tver.ru