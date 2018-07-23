MidUral Group даст стимул развитию Двуреченска

Первой к собравшимся обратилась министр инвестиций и развития Виктория Казакова. Она поздравила заводчан, отметив их вклад в экономику региона.

"Всегда металлургия была основой уральской промышленности. Именно вы составляете стальной, надежный характер жителей Урала. Благодаря вашему труду в области появляются новые детские сады, школы, больницы, развивается транспортная инфраструктура. Хочу выразить Вам огромную благодарность за ваш самоотверженный труд, за вашу верность своему делу, за ваш профессионализм", — сказала министр.

Николаю Власову. Глава Сысертского ГО Дмитрий Нисковских также поздравил металлургов с профессиональным праздником. Он отметил, что Двуреченск в Сысертском ГО — особенная территория со своими добрыми традициями, душевной атмосферой и уникальными спортивными мероприятиями. И рассказал о планах по благоустройству поселка. Д. Нисковских вручил пятерым сотрудникам почетные грамоты Сысертского городского округа и две почетные грамоты Думы Сысертского ГО: Елене Симоновой

Председатель правления MidUral Group Сергей Гильварг поздравил заводчан, поделившись с ними сразу несколькими приятными новостями.

"Вы знаете, что правление Группы МидЮрал приступило к реализации программы развития компании, в том числе Ключевского завода ферросплавов. Она коснется не только производства, но и социальной инфраструктуры поселка. Для нас сейчас самая главная задача — создать в Двуреченске условия проживания, соответствующие стандартам большого города. Мы постараемся в ближайшие годы это реализовать. Еще одна хорошая новость в том, что накануне Дня металлурга мы приняли решение повысить оплату труда на Ключевском заводе ферросплавов", — отметил Сергей Гильварг.

В завершение исполнительный директор Ключевского завода ферросплавов Николай Кузьмин вручил отличившимся сотрудникам грамоты предприятия и поблагодарил собравшихся за преданность делу: «Спасибо за ваш нелегкий и непростой труд. Поздравляю вас с Днем металлурга, желаю всего самого наилучшего вам, вашим родным и близким. С праздником!»