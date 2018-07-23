Просто космос: зачем Джефф Безос тратит миллиарды долларов на ракеты

Согласно последним оценкам состояние Джеффа Безоса , главы Amazon , превысило $150 млрд Последний раз частное лицо обладало состоянием большего размера еще в XVI веке — это был Якоб Фуггер-младший, человек, сколотивший свой капитал методами, недоступными в современном мире, да и начинавший с крупного состояния, нажитого трудом его предков. По сути, Безос — богатейший человек из всех, кто зарабатывал свои деньги в рамках конкурентной экономики.

Когда в июле 1994 года он учредил компанию Cadabra, через год переименованную в Amazon, у него не было почти ничего, кроме идеи. Столы, собранные из дверей, действительно были в его офисе — от нехватки средств. Дело доходило до того, что главными инвесторами в его компании вначале были его немолодые родители, откладывавшие эти средства на старость.

«Стратегия минимизации сожалений»

Идея, стоявшая за Cadabra/Amazon, тоже была минималистично простой. Безос, вышедшей из IT-среды, в мае 1994 года зашел на сайт, измерявший рост использования интернета пользователями за первый год его существования. Увидев цифру годового роста на 2300% в год, предприниматель подумал, что и продажи в этой среде будут расти довольно быстро.

За образец он принял продажи товаров по почте, когда покупатель выбирает в каталоге то, что ему нужно. Такие продажи в тот момент слабо затрагивали книги. Для выбора нужно было бы рассылать потенциальным покупателям слишком толстые каталоги, то есть нести большие издержки. Безос решил, что интернет-продажи следует начинать там, где конкурирующие способы плохи — и книги здесь были лучшим решением. Толстый каталог книг было дорого рассылать по почте, но недорого размещать в интернете.

Потом ровно ту же модель Безос применял во всех областях, куда «заходил» с Amazon. Его компания изначально искала нишу, в которой у нее было бы преимущество, отсутствующее у всех остальных игроков на рынке. Это довольно общий бизнес-подход — попытки найти уникальные преимущества предпринимал и eBay . Его электронные аукционы тоже пользовались особенностями, которые мог предоставить только интернет. Свои уникальные преимущества искали и другие игроки на рынке интернет-торговли. Что же позволило Безосу пережить крах доткомов и создать компанию, которая несопоставимо больше того же eBay?

От типичных компаний эпохи дотком-пузыря Amazon всегда отличала продуманность выбираемых рыночных ниш и модели их завоевания. А главной причиной, по которой рост компании Безоса всегда обгонял конкурентов вроде того же eBay, была принципиально иная философия, которая лежала за его стратегией развития. Речь о пресловутой «regret-minimization framework» (термин самого Безоса). В ее рамках он представлял себя 80-летним собой же, оглядывающим прошедшую жизнь и выделяющим в ней главное и второстепенное. Быстрая прибыль, с позиций 80-летнего, ничего не значила. А возможность развить компанию до пределов, недоступных остальным, значила почти все. Настолько, что даже риск банкротства (Безос вошел в рынок почти без своих средств) на этом фоне смотрелся мелко.

«Стратегия минимизации сожалений» помогла будущему миллиардеру не только решиться на риск запуска бизнеса без крупных собственных средств. Она же побудила его постоянно реинвестировать деньги, получаемые от бизнеса, в его дальнейшее развитие. Если сравнить тот же eBay и Amazon с точки зрения прибыльности бизнеса, мы будем шокированы. eBay был прибыльным буквально с первого дня — его основатель Пьер Омидьяр только потому и занялся этим бизнесом, что тот сразу приносил ему деньги. А компания Безоса первую квартальную прибыль показала только в 2001 году — причем всего лишь $5 млн Первый прибыльный год у Amazon был в 2003-ем — через шесть лет после выхода на IPO и почти через десять лет после запуска. Более того, Amazon и потом не демонстрировал устойчивой прибыли, несколько лет подряд оставаясь в убытках (потом ровно ту же стратегию развития применил и Илон Маск в случае Tesla). Сначала валовая прибыль уходила на организацию торговли другими товарами, например, электроникой. Потом деньги стали уходить на развитие облачного сервиса Amazon.

На Земле становится тесно

Однако к 2016-2017 годам стали появляться признаки того, что по всем фронтам Amazon подошла к пределам роста. Рынки либо были захвачены ею (как в США ), либо находились под контролем очень мощных местных конкурентов, типа Alibaba . Облачный сервис также перестал расти так быстро, как мог делать это раньше. В итоге к 2017 году направлений для реинвестирования валовой прибыли осталось не так много. И вот в четвертом квартале 2017 года компания показала прибыль в $1,86 млрд — столько же, сколько за все предыдущие 14 лет.

На первый взгляд, в развитии империи Безоса случился хэппи-энд. Прибыль велика, акционеры счастливы. Недаром цены на акции компании в 2018 году взмыли на новую высоту, сделав ее главу богатейшим человеком нашего времени.

Однако сам Джефф Безос крайне далек от того, чтобы считать это счастливым концом. Каждый год он продает акции Amazon на миллиард долларов, чтобы профинансировать свою компанию Blue Origin. Он создал ее в 2000 году только для реализации суборбитальных космических полетов для туристов, сегодня цели Blue Origin куда шире. В них входит создание принципиально новых тяжелых ракет с многоразовой первой ступенью. Более того, Безос уже вложил в них миллиарды долларов, хотя пока никаких перспектив коммерческой отдачи на этом направлении вроде бы нет. Зачем же он этим занимается?

Ответ прост. Сегодня, как и четверть века назад, Безос чувствует принципиально новую возможность. Тогда это был интернет, сегодня — частный космос. Может показаться, что Безос пришел на рынок не первым — ведь уже существует SpaceX , у которой тоже есть недорогие ракеты с многоразовой первой ступенью. Но все не так просто. Основатель Amazon вышел на «космический» рынок сперва не с ракетами, а с совершенно конкретными ракетными двигателями BE-4. Blue Origin создает кислородно-метановый двигатель, резко отличающийся от всех использующихся сегодня серийно. Как и в 1994 году, он хочет найти уникальную нишу, в которой будет сильнее конкурентов.

Сжигание метана вместо керосина в современных ракетных двигателях позволяет полностью избавиться от сажи. В результате появляется возможность сделать двигатель по-настоящему многоразовым. Минимальное число полетов на первой ступени с такими двигателями — 25 раз, максимально возможное — 100. На эту цифру рассчитана первая ступень строящейся сегодня ракеты Nеw Glenn — еще одного детища Blue Origin Безоса. Способствует многоразовости и расчетное давление камере в сгорания двигателя. Оно равно лишь 13 мегапаскалям, что вдвое меньше, чем у российского РД-180 или Raptor Илона Маска.

Blue Origin будет использовать BE-4 не только в собственных ракетах Nеw Glenn. Также их планируется продавать консорциуму ULA (United Launch Alliance), чтобы заменить ими российский РД-180 в начале 2020-х годов.

Новое поле битвы

На первый взгляд, Безос поверил в космос довольно поздно. SpaceX Илона Маска уже заняла основную часть рынка запусков. Nеw Glenn, способный вывести в космос до 45 тонн полезной нагрузки, будет готов только к 2020 году, а Маск к тому времени уже планирует перевести на метановые двигатели (разрабатываемые им Raptor) и свой Falcon 9. Кого же станет возить глава Amazon и не зря ли он продает свои акции на миллиард долларов в год? Правильный ответ на этот вопрос мы узнаем только в следующем десятилетии.

Однако и сегодня очевидно, что после запуска проектов глобального интернета типа OneWeb и Starlink места на рынке коммерческих запусков может стать куда больше, чем нам кажется. Едва ли одна SpaceX сможет выводить сотни, а то и тысячи низковысотных спутников — особенно с учетом того, что Маск едва ли захочет вывозить на орбиту на своих ракетах спутники конкурентов. Похоже, эпоха экспансии бизнес-империи Безоса весьма далека от своего завершения.

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