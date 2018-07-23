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«Чем полезным вы занимаетесь?»: Овсянников пригрозил увольнением директору сельхоздепартамента и отправил его в село
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«Чем полезным вы занимаетесь?»: Овсянников пригрозил увольнением директору сельхоздепартамента и отправил его в село 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Губернатор Севастополя города Дмитрий Овсяников критически оценил работу директора департамента сельского хозяйства Дмитрия Чумакова и пригрозил увольнением, если он не сможет наладить работу департамента в течение двух недель. Губернатор назвал работу Чумакова «кабинетной» и отметил, что не видит полезности ведомства.
«Дмитрий Сергеевич, у нас не партсъезд, я прошу результаты работы по созданию сельхозкооперативов — сколько было, сколько стало», — прервал губернатор доклад о проведенной работе по созданию сельскохозяйственных кооперативов в Севастополе, который зачитывал Чумаков.
В докладе директор департамента отметил, что в 2018 году было создано семь сельхозкооперативов. Чумаков также сообщил, что в городе увеличиваются крестьянско-фермерских хозяйства благодаря грантовой поддержке. В текущем году такую поддержку получили 18 хозяйств. В 2018 году сельхозкооперативы города получат 15 млн рублей финансовой поддержки.
«Так о чем доклад? Вы называетесь департаментом сельского хозяйства. Чем полезным вы для сельхозпроизводителей города Севастополя занимаетесь? Я не очень чувствую полезность департамента, когда его руководитель не докладывает о развитии сельхозкооперативов в цифрах, о занятых в отрасли, о выручке, не докладывает о переработке сельхозпродукции, не докладывает о сложностях, которые существуют, не берет на себя лидирующую функцию», — обратился к Чумакову губернатор.
«Мы этим занимаемся», — ответил глава ведомства.
«Я этого не чувствую. Даю еще две недели. Кабинет на ключ у Дмитрия Сергеевича закройте, пожалуйста, опечатайте. А вы живите там, где создается добавленная стоимость, в сельских населенных пунктах, встречайтесь с населением, посмотрите все десять муниципалитетов», — поручил губернатор Чумакову.
Фото: официальный сайт правительства Севаастополя
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