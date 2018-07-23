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МОЭК взыскал с ООО «Металлист‑Центр» более 38 млн руб долга за тепло и горячую воду
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МОЭК взыскал с ООО «Металлист‑Центр» более 38 млн руб долга за тепло и горячую воду 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
ПАО «МОЭК» выиграл в Арбитражном суде города Москвы дела против управляющей компании в сфере ЖКХ ООО «Металлист — Центр» (ЗАО) на сумму более 38 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы компании.
Предметом споров явилась задолженность за тепловую энергию и горячую воду, поставленные в многоквартирные дома, находящиеся под управлением ООО «Металлист — Центр».
«Компания для решения проблем с должниками использует все возможные правовые механизмы и будет добиваться улучшения ситуации с платежами за поставленные потребителям услуги. Позиция «МОЭК» в подавляющем большинстве случаев подтверждается в судах благодаря качественной подготовке исковых заявлений», — сказал начальник Правового управления ПАО «МОЭК» Михаил Бычков.
Рассматриваемая в суде задолженность за фактически потребленные энергетические ресурсы сформировалась за период октябрь 2015 — декабрь 2017 года.
ООО «Металлист — Центр» является одним из крупных должников за поставленные тепловые ресурсы и входит в «Антирейтинг компаний-должников», составленный ПАО «МОЭК» и размещенный на портале «МОЭК Онлайн». В общей сложности долг данной управляющей компании перед ПАО «МОЭК», с учетом уже взысканной арбитражным судом задолженности, составляет более 54 миллионов рублей за период с октября 2015 по июнь 2018 года.
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