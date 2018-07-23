Политолог: Надгробным камнем независимости антикоррупционеров стал ночной визит Сытника к Порошенко

Об этом заявил в интервью журналистам канала NewsOne экс-генеральный прокурор Виталий Ярема

«Между Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) и Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) нет конфликта, спорят между собой политические силы, которые их представляют и используют для решения своих политических проблем», — сказал он.

Эксперт Александр Мусиенко пояснил, в эфире канала NewsOne, что за Назаром Холодницким, главой САП, стоит партия «Народный фронт», а за Артемом Сытником руководителем НАБУ, президентская партия БПП.

«В этом вся их крепкая дружба в рамках коалиции», — сказал он.

По словам политолога, конфликт искусственно поддерживается, потому что правоохранители сказали свое слово и не нашли в действиях Холодницкого состава преступления. Дисциплинарная комиссия также вынесла свой вердикт и назначила главе САП выговор за якобы разглашение материалов антикоррупционного дела.

«Однако пан Сытник опять раскручивает это дело, настаивая на увольнении Холодницкого», — сказал эксперт.

По его мнению, это крах независимости антикоррупционной системы, построение которой ставят себе в заслугу высшее руководство страны.

«Надгробным камнем» этой независимости стал тайный ночной визит в резиденцию президента Петра Порошенко руководителя НАБУ Сытника. «За такое нужно идти в отставку добровольно», — сказал эксперт.

Вояжи к президенту и закрытие резонансных дел против лидеров партии «Народный фронт» — все это свидетельствует об отсутствии независимости антикоррупционных органов и о том, что они являются «щитом» определенных политических сил.