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Политолог: Надгробным камнем независимости антикоррупционеров стал ночной визит Сытника к Порошенко
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Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор

Политолог: Надгробным камнем независимости антикоррупционеров стал ночной визит Сытника к Порошенко 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом заявил в интервью журналистам канала NewsOne экс-генеральный прокурор Виталий Ярема.
«Между Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) и Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) нет конфликта, спорят между собой политические силы, которые их представляют и используют для решения своих политических проблем», — сказал он.
Эксперт Александр Мусиенко пояснил, в эфире канала NewsOne, что за Назаром Холодницким, главой САП, стоит партия «Народный фронт», а за Артемом Сытником руководителем НАБУ, президентская партия БПП.
«В этом вся их крепкая дружба в рамках коалиции», — сказал он.
По словам политолога, конфликт искусственно поддерживается, потому что правоохранители сказали свое слово и не нашли в действиях Холодницкого состава преступления. Дисциплинарная комиссия также вынесла свой вердикт и назначила главе САП выговор за якобы разглашение материалов антикоррупционного дела.
«Однако пан Сытник опять раскручивает это дело, настаивая на увольнении Холодницкого», — сказал эксперт.
По его мнению, это крах независимости антикоррупционной системы, построение которой ставят себе в заслугу высшее руководство страны.
«Надгробным камнем» этой независимости стал тайный ночной визит в резиденцию президента Петра Порошенко руководителя НАБУ Сытника. «За такое нужно идти в отставку добровольно», — сказал эксперт.
Вояжи к президенту и закрытие резонансных дел против лидеров партии «Народный фронт» — все это свидетельствует об отсутствии независимости антикоррупционных органов и о том, что они являются «щитом» определенных политических сил.
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