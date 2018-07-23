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СМИ восстановили полный маршрут летних каникул Навального по Европе и США
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СМИ восстановили полный маршрут летних каникул Навального по Европе и США 

Ридус 1 час назад
Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный почти все лето провел в путешествиях по европейским странам, а после отправился вместе с семьей в США. Публицист Илья Ухов опубликовал на портале «Лайф» подробный маршрут летних каникул Навального — от Рима до Нью-Йорка.
Стартовал вояж блогера практически сразу после окончания президентской гонки: Навальный вылетел из Москвы во Франкфурт-на-Майне 30 апреля текущего года.
Следующая точка маршрута — Рим. Возвратившись в Россию Навальный неловко уходил от вопросов журналистов о целях его путешествия в Италию.
Последующую поездку в Египет Навальный уже не скрывал: вот фото из его личного аккаунта в Instagram.
«С середины июня Навальный почти не вылезает из Европы, — пишет автор расследования. — Первоначальной точкой отдыха Навального непосредственно в летние месяцы стало рижское взморье. Прибыв в Латвию, Навальный с семейством направился в Юрмалу, где и поселился в фешенебельном районе Bulduri. Он расположен в так называемой дюнной зоне, фактически на первой линии береговой полосы, причем непосредственно до моря буквально несколько минут пешком. Во вкусе и любви к комфорту Навальному не откажешь».
Следующая точка маршрута Навального — столица Венгрии Будапешт. Глава ФБК отбыл туда с семьей в конце июня — в преддверии им же самим анонсированной серии митингов против модернизации пенсионной системы.
Как и куда перемещался Навальный после Венгрии, неизвестно. Однако на церемонию прощания с Петром Офицеровым, которая состоялась 16 июля в Москве, он прилетает из Берлина. Продемонстрировав всем своим сторонникам скорбь по товарищу, Навальный уже 17 июля вылетает в Варшаву, чтобы сразу же пересесть на рейс до Нью-Йорка, где его уже ожидала семья, — пишет Ухов.
«Хронология поездок Навального всё больше подтверждает тот факт, что один из лидеров российской несистемной оппозиции в буквальном смысле «сорвался с цепи» и теперь занят скорее не реальной политической работой, а исследованиями туристической сферы зарубежных стран. На деньги своих сторонников, которые и обеспечивают ему и его семье весь тот комфорт в бесконечных турне по странам Европы и Северной Америки», — заключил автор материала.
Ранее юрист Илья Ремесло обвинил Навального в том, что тот большую часть времени проводит в увеселительных поездках по миру на непонятно какие доходы.
30 июня Навальный с семьей полетел в Венгрию, а 13 июля его жена и дети полетели в Нью-Йорк. Навальный из Будапешта заехал в Германию, провел там встречи с агентами Госдепа и беглыми олигархами. 15 июля он прилетел в Москву и на следующий день вылетел в Варшаву, а оттуда в США. Таким образом, к 10 отпускам за год за границей прибавился еще один — трехнедельный, — заявил юрист.
Ремесло напомнил, что Навальный не раз заявлял, что зарабатывает себе на жиз юридической практикой. «Но как можно работать российским юристом, постоянно отсутствуя в РФ?» — задается вопросом Илья.
«Судите сами: месяцами то за границей, то в спецприемнике. А как он сам говорил, зарабатывает он на жизнь, работая юристом. И как-то сами собой деньги зарабатываются, даже без присутствия Алексея. Гений!» — иронизирует Ремесло.
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