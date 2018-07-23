Что происходило с «Зенитом» в межсезонье

Роберто Манчини так и не стал для Петербурга своим тренером, как его соотечественник Лучано Спаллетти . По окончании сезона-2017/18 Манчини попрощался с Северной столицей, и болельщики сине-бело-голубых выдохнули с облегчением. На смену итальянцу пришёл бывший ассистент Спаллетти, экс-полузащитник «Зенита» и сборной России Сергей Семак. Теперь надежды Петербурга связаны с тренером, при котором «Уфа» финишировала вслед за командой Манчини при гигантской разнице в бюджетах.

Петербургскую команду покинул её капитан Доменико Кришито. Итальянский защитник отыгрался семь сезонов в «Зените», а по истечении контракта вернулся в родной «Дженоа». Кришито выиграл с сине-бело-голубыми два чемпионских титула, два Кубка России , а также один Суперкубок. Сыграл 225 матчей в разных турнирах и забил 20 голов. Церемония прощания с Миммо по окончании игры 30-го тура со «СКА-Хабаровск» получилась очень трогательной.

Ещё один игрок, который покинул «Зенит» после завершения контракта, — Виктор Файзулин. Его история, к сожалению, более грустная. Полузащитник не выходил на поле с 2015 года, пытался вернуться в футбол, несмотря на серьёзную травму колена. Виктор верил, что сможет ещё сыграть за «Зенит» и сборную России на домашнем ЧМ-2018, однако жизнь распорядилась по-своему. Дебют Файзулина в петербургском клубе и его уход из футбола разделили 10 лет.

4. Из аренды вернулась целая группа игроков

5. Семак отсеял лишних

6. Впервые в тренерском штабе появилась женщина

Никогда в тренерском штабе «Зенита» не было женщин, но нынешнее межсезонье разрывает шаблоны. Семак привёл в петербургский клуб тренера по физической подготовке Марию Бурову , с которой работал в «Уфе». У Марии достаточно большой опыт в футболе, она ещё в 2006 году начинала карьеру в «Локомотиве». Сейчас в «Зените» Бурова помогает, в частности, восстанавливаться после травм Эмануэлю Маммане и Александру Кокорину

В конце мая появилась информация, что патрон «Зенита» и глава «Газпрома» Алексей Миллер раскритиковал на заседании совета директоров Сергея Фурсенко. После этого было принято решение урезать полномочия президента петербургского клуба. Сообщалось, что в новом сезоне все ключевые решения, включая трансферы «Зенита», будут согласовываться с советом директором сине-бело-голубых. По некоторой информации, Фурсенко предлагал кандидатуры зарубежных тренеров на замену Манчини, но клуб выбрал Семака.

В июле петербургский клуб покинул его бывший генеральный директор Максим Митрофанов, который пришёл в «Зенит» в 2007 году, а в 2017-м был назначен советником председателя правления. Новым руководителем аппарата президента «Зенита» стал Максим Погорелов. В его обязанности будет входить в том числе курирование зенитовской академии. Ранее Погорелов работал в РФС . Интересно, что ещё в мае Митрофанов летал на переговоры с отказавшимся возглавить сине-бело-голубых Маурицио Сарри.

9. «Зенит» получил в управление стадион «Санкт-Петербург»

В конце мая стадион «Санкт-Петербург» наконец-то перешёл в управление «Зенита», благодаря чему петербургскому клубу будет проще решать возникающие на арене проблемы. Была оформлена аренда сроком на 49 лет. На ЧМ-2018 стадион «Санкт-Петербург» принял семь матчей, включая три игры плей-офф. Здесь сразились в 1/8 финала Швеция со Швейцарией , в полуфинале Бельгия Францией и в матче за третье место Бельгия с Англией . На матчах ЧМ-2018 установили новый рекорд посещаемости арены — 64 468 зрителей.

10. Команда Семака выиграла почти все спарринги при одной ничьей

«Зенит» ни разу не проиграл в товарищеских матчах межсезонья. Результаты спаррингов на сборах, конечно, не имеют особого значения и зачастую ни о чём не говорят, но с психологической точки зрения это ценный бонус для команды Семака. Петербуржцы победили австрийский «Пинцгау» (1:0), московское «Динамо» (5:0), швейцарский «Грассхоппер» (2:0) и итальянский «Дженоа» (3:2). В заключительном перед стартом сезона матче «Зенит» выдал яркую ничью с миланским «Интером» (3:3). Сейчас задача Семака сделать так, чтобы вернувшиеся с ЧМ-2018 «сборники» как можно быстрее набрали нужную форму.