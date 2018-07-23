Василий Голубев предложил увеличить поддержку агроэкспортеров 

Голубев считает, что целесообразно внести зерно кукурузы и маслосемена подсолнечника в перечень сельхозтоваров, на которые могут выдаваться льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты — в случае, если сырье закупается для последующей переработки внутри страны. Этот вопрос крайне актуален для Ростовской области, отметил Голубев. Крахмалопаточная и масложировая отрасли региона обладают большим экспортным потенциалом. Возможность использования средств льготных кредитов для закупки кукурузы и подсолнечника позволит поддержать их производство и нарастить экспорт продукции, считает он.
Опрошенные эксперты обращают внимание на то, что донские власти уже не первый год занимаются развитием у себя сельхозпереработки, а вообще этот вопрос актуален для большинства российских агрорегионов.
— Губернатор неоднократно говорил о том, что экспорт зерна — это дело хорошее, но параллельно с этим нужно развивать и переработку, чтобы в России создавались новые рабочие места, и добавленная стоимость тоже оставалась в нашей стране, а не оседала на счетах западных компаний, — говорит редактор Национального аграрного агентства Дмитрий Беляев. — И вот пару лет назад крупнейший на Юге переработчик кукурузы компания «Амилко» заявила о том, что планирует удвоить объем переработки. А под Волгодонском начали строить крупный завод по производству аминокислот из пшеницы. Очевидно, что чем больше таких проектов будет создано, тем лучше и для производителей зерна. Ведь они получают гарантированный рынок сбыта с предсказуемой ценовой политикой покупателя. А значит, смогут думать о стратегическом развитии, будут повышать инвестиции и объем производства.
Но для того, чтобы резко увеличить объем закупок зерна, переработчикам необходимо гораздо больше оборотных средств. И такая мера господдержки была бы весьма кстати, говорит эксперт.
— Такие меры господдержки для предприятий АПК очень необходимы, — соглашается управляющий директор ООО «Амилко» Евгений Гладышев. — Льготные краткосрочные кредиты на закупку сельхозсырья будут стимулировать развитие отрасли глубокой переработки зерна, равно как и льготное инвестиционное кредитование, которое позволит переработчикам обновить материально-техническую базу и увеличить объемы переработки зерна.
По его словам, компания «Амилко» действительно планирует увеличить объемы переработки зерна до 500 тысяч тонн в год. Это позволит провести импортозамещение в первую очередь индустриальных модифицированных крахмалов и кормовых продуктов.
Не менее актуально это предложение для производителей растительного масла. По данным правительства Ростовской области, на Дону ежегодно производится свыше 600 тысяч тонн растительного нерафинированного масла. В 2017 году его экспорт составил 767,2 млн долларов США или 18,7 процента от общего объема экспорта продукции АПК области. Вообще же, как отметил исполнительный директор Масложирового Союза России Михаил Мальцев, при наличии должного объема сырья российские производители растительного масла способны производить на экспорт 15,7 миллиона тонн продукции к 2024 году.
Добавим, что на встрече с министром Василий Голубев также затронул вопрос о том, чтобы позволить государственным научным и образовательным организациям получать субсидии на поддержку производственной деятельности. Глава региона обратился с просьбой поддержать развитие в Ростовской области молочного животноводства и аквакультуры.