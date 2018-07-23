Василий Голубев предложил увеличить поддержку агроэкспортеров

Голубев считает, что целесообразно внести зерно кукурузы и маслосемена подсолнечника в перечень сельхозтоваров, на которые могут выдаваться льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты — в случае, если сырье закупается для последующей переработки внутри страны. Этот вопрос крайне актуален для Ростовской области , отметил Голубев. Крахмалопаточная и масложировая отрасли региона обладают большим экспортным потенциалом. Возможность использования средств льготных кредитов для закупки кукурузы и подсолнечника позволит поддержать их производство и нарастить экспорт продукции, считает он.

Опрошенные эксперты обращают внимание на то, что донские власти уже не первый год занимаются развитием у себя сельхозпереработки, а вообще этот вопрос актуален для большинства российских агрорегионов.

— Губернатор неоднократно говорил о том, что экспорт зерна — это дело хорошее, но параллельно с этим нужно развивать и переработку, чтобы в России создавались новые рабочие места, и добавленная стоимость тоже оставалась в нашей стране, а не оседала на счетах западных компаний, — говорит редактор Национального аграрного агентства Дмитрий Беляев . — И вот пару лет назад крупнейший на Юге переработчик кукурузы компания «Амилко» заявила о том, что планирует удвоить объем переработки. А под Волгодонском начали строить крупный завод по производству аминокислот из пшеницы. Очевидно, что чем больше таких проектов будет создано, тем лучше и для производителей зерна. Ведь они получают гарантированный рынок сбыта с предсказуемой ценовой политикой покупателя. А значит, смогут думать о стратегическом развитии, будут повышать инвестиции и объем производства.

Но для того, чтобы резко увеличить объем закупок зерна, переработчикам необходимо гораздо больше оборотных средств. И такая мера господдержки была бы весьма кстати, говорит эксперт.

— Такие меры господдержки для предприятий АПК очень необходимы, — соглашается управляющий директор ООО «Амилко» Евгений Гладышев . — Льготные краткосрочные кредиты на закупку сельхозсырья будут стимулировать развитие отрасли глубокой переработки зерна, равно как и льготное инвестиционное кредитование, которое позволит переработчикам обновить материально-техническую базу и увеличить объемы переработки зерна.

По его словам, компания «Амилко» действительно планирует увеличить объемы переработки зерна до 500 тысяч тонн в год. Это позволит провести импортозамещение в первую очередь индустриальных модифицированных крахмалов и кормовых продуктов.

Не менее актуально это предложение для производителей растительного масла. По данным правительства Ростовской области, на Дону ежегодно производится свыше 600 тысяч тонн растительного нерафинированного масла. В 2017 году его экспорт составил 767,2 млн долларов США или 18,7 процента от общего объема экспорта продукции АПК области. Вообще же, как отметил исполнительный директор Масложирового Союза России Михаил Мальцев , при наличии должного объема сырья российские производители растительного масла способны производить на экспорт 15,7 миллиона тонн продукции к 2024 году.

Добавим, что на встрече с министром Василий Голубев также затронул вопрос о том, чтобы позволить государственным научным и образовательным организациям получать субсидии на поддержку производственной деятельности. Глава региона обратился с просьбой поддержать развитие в Ростовской области молочного животноводства и аквакультуры.