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Встреча главы управы района Богородское с жителями состоится 1 августа
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Встреча главы управы района Богородское с жителями состоится 1 августа 

Официальный сайт управы района Богородское 1 час назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
В Общественном центре по адресу: улица Наримановская, д. 8, в среду, 1 августа состоится встреча жителей с главой управы района Богородское Олегом Евгеньевичем Пильщиковым.
Тема встречи:
«О работе районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав».
Начало в 19 часов.
Отметим, что летом традиционные встречи планируется проводить каждую первую и третью среду месяца в 19:00. Встречу проводит глава управы района Богородское Олег Евгеньевич Пильщиков с участием своих заместителей и руководства районных государственных служб и организаций.
Управа района Богородское приглашает всех желающих принять участие в мероприятии.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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