Встреча главы управы района Богородское с жителями состоится 1 августа

Олегом Евгеньевичем Пильщиковым. В Общественном центре по адресу: улица Наримановская, д. 8, в среду, 1 августа состоится встреча жителей с главой управы района Богородское

Тема встречи:

«О работе районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав».

Начало в 19 часов.

Отметим, что летом традиционные встречи планируется проводить каждую первую и третью среду месяца в 19:00. Встречу проводит глава управы района Богородское Олег Евгеньевич Пильщиков с участием своих заместителей и руководства районных государственных служб и организаций.

Управа района Богородское приглашает всех желающих принять участие в мероприятии.