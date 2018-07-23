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«Перекресток» запустит мобильное приложение в рамках тестирования технологии самостоятельной покупки товаров
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«Перекресток» запустит мобильное приложение в рамках тестирования технологии самостоятельной покупки товаров 

RB.ru 1 час назад
Фото: RB.ru
«Перекресток» планирует до конца лета оборудовать еще пять столичных супермаркетов технологией Self Scan для совершения покупок в двух форматах.
«Со временем, покупки можно будет совершать как с помощью специального сканера, так и с помощью персонального мобильного телефона с установленным на нем приложением, которое сейчас находится в разработке», — рассказал директор по стратегическим проектам торговой сети «Перекрестка» Иван Мельник.
Сервис сможет распознать штрих-коды товаров после сканирования через мобильный телефон, отправит информацию в базу данных и сформирует электронную корзину покупок.
Чтобы приобрести товары из корзины, клиент супермаркета должен будет поднести мобильный телефон к сканеру в зоне самостоятельной оплаты покупок.
«Перекресток»: Зона КСО  Купить алкогольную или табачную продукцию, снять защитные метки или отсканировать товар, у которого ранее не был считан штрих-код, поможет ассистент супермаркета, уточнили в «Перекрестке».
В компании видят «большой потенциал» во внедрении мобильного приложения, которое покупатели смогут использовать вместо сканеров при покупке товаров, уточнил Мельник.
Вместе с тем он отметил, что процесс совершения покупок с помощью мобильного телефона может сопровождаться неудобствами для клиентов магазина.
«Любимый телефон лучше лежит в руке, не надо ничего дополнительно делать при входе. Это позволит существенно упростить customer journey, снизить расходы на поддержку технологии, ускорить развертывание в магазинах сети. С другой стороны мы знаем, что часто у клиентов телефоны выпадают из рук при сканировании, батарейка садится быстрее, а входящие звонки и сообщения заставляют переключаться между приложениями и отвлекаться от покупки», — пояснил директор по стратегическим проектам торговой сети «Перекрестка».
Решение о финальной конфигурации технологии Self Scan для ее последующего внедрения в другие супермаркеты будет принято по итогам пилота.
По словам Мельника, если тестирование покажет эффективность использования Self Scan, технология появится еще в 90 супермаркетах торговой сети.
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