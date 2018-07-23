Рубль растет благодаря экспортерам и некоторому ослаблению санкционной риторики США

Investing.com − Рубль начал неделю с укрепления. Фактором поддержки российской валюты сегодня может быть активность экспортеров, продающих валютную выручку в рамках подготовки к пику налогового периода июля, приходящегося на текущую неделю. Кроме того, участники рынка отыгрывают ослабление доллара на глобальном рынке после критических высказываний президента США Дональда Трампа в отношении проводимой ФРС политики повышения процентных ставок, а также ввиду перспектив введения новых таможенных барьеров против Китая

К 11:00 МСК курс доллара к рублю снизился на 0,6% до отметки 63,12, а курс евро к рублю опустился на 0,4% до уровня 74,05. Индекс РТС поднялся на 1,2% до отметки 1128, а индекс МосБиржи вырос на 0,5% до уровня 2260.

За прошлую неделю доллар перешел с уровня 62,25 руб. на уровень 63,5 руб., то есть подорожал на 2%. В течение недели американские конгрессмены заявляли о вероятности рассмотрения новых санкций против России ; по всей видимости, это и стало причиной негативной динамики. На фондовом рынке падение было еще более ощутимым: индекс МосБиржи за прошлую неделю снизился на 4,2%, индекс РТС — на 6,3%.

«Мы увидели картину, близкую к апрелю. Может, лучше бы этого саммита и не было. Я немного в растерянности: кто так агрессивно продавал Россию. Могу с уверенностью сказать, что из ориентированных на Россию фондов ETF выхода нет. Происходит реаллокация внутри существующих портфелей. Возможно, это рефлекторная реакция, вопрос в том, когда она закончится», — считает главный инвестиционный стратег BCS Global Markets Вячеслав Смольянинов

Аналитики предупреждают, что негатив в настроениях инвесторов в отношении российских рисков может сохраниться на последней неделе заседаний в Вашингтоне перед уходом Конгресса на летние каникулы. В среду ожидается выступление госсекретаря США Майка Помпео в Сенате США

Впрочем, в начале новой недели санкционная риторика несколько ослабла. Министр финансов США Стивен Мнучин упомянул, что у американской стороны нет цели убрать санкционные компании из бизнеса. Направленные в Минфин США планы того, как некоторые из санкционных компаний могут быть исключены из санкционных списков, будут рассмотрены американской стороной.

Цены на нефть, тем временем, незначительно подрастают с достигнутых в пятницу уровней, сентябрьские фьючерсы на Brent торгуются вблизи отметки $73,20 за баррель. Майк Помпео заявил, что Вашингтон намерен продолжить жесткое давление на Иран и призывает присоединиться к нему другие государства мира. Тем временем, число установок для бурения нефтяных скважин в США на прошлой неделе снизилось максимально с марта (на пять единиц), показали опубликованные в пятницу данные нефтесервисной компании Baker Hughes.