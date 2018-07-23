Миассу хотят присвоить статус ТОСЭР 

Еще один южноуральский город может получить статус территории опережающего социально-экономического развития. Создать ТОСЭР планируют в Миассе.
Как сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области, соответствующая заявка направлена в правительство России.
«Я глубоко убежден, что Миасс не просто обладает набором компетенций и востребованных на рынке специализаций. Это город с большими перспективами, с развитым сектором малого и среднего бизнеса, — прокомментировал глава региона Борис Дубровский. — Статус ТОСЭР даст новый мощный импульс его дальнейшему развитию, особенно с учетом интеграции в региональный туристический кластер».
Губернатор добавил, что в Челябинске ждут положительного решения федерального правительства и готовы сразу начать работу по созданию территории опережающего социально-экономического развития.
Благодаря ТОСЭР Миасс может получить 19 инвестиционных проектов, более 2 тысяч рабочих мест, порядка 3,9 миллиарда рублей инвестиций.
Отметим, что статус территории опережающего социально-экономического развития уже получили четыре города Челябинской области, в том числе две «запретки»: Верхний Уфалей, Бакал, Озерск и Снежинск.
Фото: ФедералПресс / Кирилл Бабушкин