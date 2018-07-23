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Челябинская область подала заявку на создание в Миассе ТОСЭР
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Челябинская область подала заявку на создание в Миассе ТОСЭР 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Челябинские власти подали заявку на создание в Миассе территории опережающего социально-экономического развития.
"Это город с большими перспективами, с развитым сектором малого и среднего технологичного бизнеса. Статус ТОСЭР даст новый импульс его развитию, особенно с учетом интеграции в региональный туристический кластер", — подчеркнул на сегодняшнем совещании губернатор Борис Дубровский.
Ожидается, что правительство России рассмотрит заявку в сжатые сроки. В регионе рассчитывают на положительное решение.
В Миассе планируется производить электрическое оборудование, организовать современное металлургическое производство. Есть также идея разместить здесь производств автотранспортных средств, помимо традиционных для города грузовиков.
"В раках деятельности ТОСЭР будет реализовано как минимум 19 инвестиционных проектов. Это более 2 тысяч рабочих мест, порядка 3 миллиардеров 700 миллионов инвестиций в эту территорию", — сообщает пресс-служба главы Южного Урала.
Кстати
Статус территорий опережающего социально-экономического развития уже имеют четыре челябинских города — Бакал, Верхний Уфалей, Снежинск и Озерск.
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