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Судоверфь Звезда построит суда, которых не было в России
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Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор

Судоверфь Звезда построит суда, которых не было в России 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
«У нас появляются новые отрасли, — заметил министр, — например, переработка алмазов, которой раньше не было». В Амурской области сооружается крупнейший не только в стране, но и в Европе газоперерабатывающий завод. А судоверфь «Звезда» в Приморском крае будет строить такие суда, которые не выпускались в России, — газовозы, морские буровые платформы, суда для сейсморазведки. Вокруг судоверфи возникнет целый производственный кластер.
«Новые производства запускаются с помощью территорий опережающего развития, где вводятся налоговые льготы и другие преференции», — пояснил Александр Козлов. На Дальнем Востоке их уже почти два десятка. Среди ТОРов самые крупные — «Большой камень, »Хабаровск», «Белогорск», «Камчатка», «Индустриальный парк „Кангалассы“, „Свободный порт Владивосток“. По мнению министра, государственная поддержка для запуска новых производств очень важна. Потому что новые проекты часто запускаются там, где нет дорог и другой инфраструктуры.
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