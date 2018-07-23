Субсидии на оплату лифта смогли получить меньше полутора тысяч омичей

Возместить свои расходы может ограниченное число социально незащищенных категорий омичей, которые живут на первых этажах. В департаменте социальной политики мэрии Омска рассказали, сколько омичей получили субсидии на оплату лифта. За полгода этим правом воспользовался 1371 человек. Из бюджета им выплатили 1,019 млн руб.

— Все жильцы многоквартирных домов, вне зависимости от этажа, обязаны платить за содержание и ремонт лифтов. Чтобы поддержать отдельные социально уязвимые категории граждан, мэрия компенсирует эти расходы граждан, — пояснили в депсоцполитики.

Компенсацию могут получить жители первых этажей домов с лифтами, если они: малоимущие; участники и инвалиды Великой Отечественной войны; ветераны и инвалиды боевых действий; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто; одинокие матери, воспитывающие несовершеннолетних детей; члены многодетной семьи; инвалиды, члены семьи погибшего (умершего) ветерана, инвалида Великой Отечественной войны и ветерана, инвалида боевых действий, достигшие возраста 60 и 55 лет; ветераны труда и ветераны военной службы, достигшие возраста 60 и 55 лет; ветераны Омской области ; реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Также могут возместить затраты на лифт инвалиды I и II групп и дети-инвалиды, имеющие ограниченные способности к передвижению и самообслуживанию, которые живут на любом этаже.

— В основном получают помощь ветераны труда и ветераны Омской области — 68%. Наиболее активными получателями компенсации стали жители Советского округа — 351 человек и Кировского округа — 324 человека, — рассказала директор городского центра социальной поддержки населения Елена Дзюба

По факту компенсацию получают не все, кто может на нее претендовать. Чтобы получить, нужно обратиться в центр социальной поддержки.