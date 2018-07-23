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Что можно будет увидеть в Доме северного зодчего в Нёноксе?
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Что можно будет увидеть в Доме северного зодчего в Нёноксе? 

АиФ Архангельск 2 часа назад
Фото: АиФ Архангельск
В селе Нёнокса по случаю 621-летия со дня рождения открыли «Дом северного зодчего». Что там можно будет увидеть?
Отвечает начальник управления культуры и туризма МО «Северодвинск» Елена Михайленко:
— На средства гранта в размере более двух миллионов рублей в четырёх помещениях деревянного дома постройки 1937 года проведена реконструкция, размещены экспонаты, рассказывающие о двадцатилетней истории реставрации памятников архитектуры села. Появился интерактивный объект — макет главки Троицкой церкви «Трудом сотни рук».
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