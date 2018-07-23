Что можно будет увидеть в Доме северного зодчего в Нёноксе?

В селе Нёнокса по случаю 621-летия со дня рождения открыли «Дом северного зодчего». Что там можно будет увидеть?

Отвечает начальник управления культуры и туризма МО «Северодвинск» Елена Михайленко

— На средства гранта в размере более двух миллионов рублей в четырёх помещениях деревянного дома постройки 1937 года проведена реконструкция, размещены экспонаты, рассказывающие о двадцатилетней истории реставрации памятников архитектуры села. Появился интерактивный объект — макет главки Троицкой церкви «Трудом сотни рук».