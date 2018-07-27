Блогер Варламов признал лучшим стадионом ЧМ-2018 «Екатеринбург Арену»

Известный в России блогер Илья Варламов в интервью спортивному изданию признал «Екатеринбург Арену» лучшим стадионом Чемпионата мира по футболу. Урбанист оценил его архитектуру и разумное решение властей о выдвижных «колхозных» трибунах, сообщает в пятницу, 27 июля, «АиФ-Урал»

В интервью спортивному изданию Sports.ru Илья Варламов рассказал о посещении 11 городов-организаторов футбольного турнира в России, где высоко оценил екатеринбургский стадион, назвав его лучшим решением со стороны организаторов. «Особо всегда отмечаю Екатеринбург . Над ним все ржали из-за выносных трибун, когда они взяли стадион на 25 тысяч мест, что не проходило по требованиям ФИФА. И добили выносными трибунами. „Ха-ха-ха, что за бред. Что за колхозники“. Да. Это просто самый стадион из всех. Новая чаша вокруг исторического фасада не пытается подавить и уничтожить старое. Это серый незаметный фон. Как и в Москве со стадионом Динамо. Сохранился фасад, наверх они налепили гигантский блин. Надо понимать, где это находится. Если бы это находилось в Кремле, была бы проблема. Если это происходит среди типичной панельной застройки — ничего страшного нет. Мне вообще этот стадион нравится. Он очень крутой», — рассказал Илья Варламов.

Главное, что он оценил — решение властей сделать выносные трибуны, которые в дальнейшем будут разобраны, а стадион будет вмещать именно то количество людей, которое будет посещать игры футбольного клуба «Урал» . «Плюс Екатеринбург — единственный город, где подумали, что со стадионом делать потом. Потому что лучше две недели поржать. Зато потом они трибуны разберут, отправят в другие города. А стадион у них будет служить ровно для того количества зрителей, для которого необходимо. Он будет грамотно эксплуатироваться, его будут обслуживать. Он не будет простаивать и висеть обузой на городском бюджете. А в других городах… Вот что они сейчас в Саранске будут делать? Рынок? Или что?», — отметил урбанист.

Уместно добавить, что в уральской столице Илья Варламов нашел и изъяны. Речь идет об организации российских городов к Чемпионату мира по футболу, когда ради туристов в плане благоустройства появились удобства, которые на самом деле нужны и в повседневной жизни городов. «Меня взбесило, что какие-то элементарные вещи… Вот туалет в городе — это элементарная вещь. У тебя должна быть возможность поссать, как человек. Не искать кусты. И годами в Екатеринбурге, третьем-четвертом городе страны, городские власти считали, что русский человек должен ссать в кусты. А чего такого? Но когда приезжают египтяне, то по всему городу появились туалеты. Должен ли я радоваться, что так классно вдруг стало на две недели? Меня это больше огорчает. Я понимаю, что нас они за людей не считают», — с критикой выступил Варламов.

Как ранее сообщал «АиФ-Урал», известный блогер России посещал столицу Урала первой из всех городов-организаторов ЧМ и во многом критично высказался в адрес Екатеринбурга. Впрочем, после посещения Саранска Илья Варламов публично извинился перед екатеринбуржцами.

К слову не так давно, урбанист снова приезжал в Екатеринбург, где нашел самый лучший газон в России, созданный по европейским стандартам на деньги одного из бизесменов.