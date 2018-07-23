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В Липецкой области сменили начальника управления ЖКХ
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В Липецкой области сменили начальника управления ЖКХ 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Начальником регионального управления ЖКХ назначили Юрия Костина, сообщила пресс-служба администрации Липецкой области.
Юрий Костин окончил Тульское высшее артиллерийское инженерное училище, затем — Военно-инженерную академию в Москве и Орловскую региональную академию государственной службы.
После службы в пограничных войсках работал главным инженером на муниципальных предприятиях Липецка, затем заместителем генерального директора ООО «Городская управляющая компания „Правобережная“. До назначения занимал пост генерального директора ООО „Управляющая компания „Университетский“.
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