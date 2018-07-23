Нам, президенту и мне, не нравится

Президенту нашей страны не нравится текст проекта повышения пенсионного возраста, за который в первом чтении проголосовала Государственная Дума

Вот что он сказал по этому поводу:

«И когда меня спрашивали, и сейчас спрашивают, какой из различных вариантов мне нравится? Я и тогда, и сейчас могу сказать — никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением возраста. И уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если вообще есть, которым это нравится».

Правда, выразив свою неприязнь к повышению пенсионного возраста, глава государства заметил, что если ничего не предпринимать, «то пенсионная система лопнет».

И мне не нравится законопроект о повышении пенсионного возраста. И текст, и сама идея.

Прошу учесть, что я пенсии не получаю. Работаю. Мне 75.

Надо честно признаться, признаюсь, от своего лица и от лица тех, кто думает также как я, но стесняется признаться, что «пенсы», как их называют младшие поколения, мне тоже не нравятся в массе своей.

Зависимые ввиду своего шаткого возраста от власти, они, хрупкие и болезные, инстинктивно голосуют за такую власть, которая медсестрой будет заботиться о них. За власть-медсестру.

Посему пенсионеры, — самая консервативная часть российского электората. И самая активная тоже. На мой взгляд, увы, самая активная. Встают засветло, и на избирательные участки. По себе знаю, встаю засветло.

Пенсионеры составляют, как говорят «ядерный электорат» власть имущих, и это они (Вы — старые ребята и девочки!) в значительной степени повинны в том, какая у нас власть.

А какая? А такая, что прошлая, если говорить правду. Не сегодняшняя и не будущая, но прошлая, устарелая.

Пенсионеры, у власти, нет, не любимчики (любимчики — сверхбогатые, факт), но из стада домашней скотинки самые предпочитаемые. За ушком у них время от времени чешут сторублёвками или даже пятисотрублёвками. Пустячок, а приятно.

У пенсионеров, к тому же от советской власти или от родителей, у всех есть какая-никакая крыша над головами.

А всю тяжесть империи несёт на себе, как всегда, молодёжь. У неё и обязанностей туча, и работать и — защищать родину, на смерть завтра куда угодно, -ать-два! первый пошёл, второй-пошёл, и крыши над головой своей нет, — продавленный диван в доме родителей, вот тебе и дом родной.

Следует эту социальную реальность признать, что молодёжь, — столпы общества и всеобщие кормильцы, да ещё и защитники. Это им следует угождать в первую очередь, молодёжи.

Что хочу сказать?

Что получая пенсионное удостоверение, пенсионер должен бы, если по-честному, одновременно отказываться и от своих избирательных прав. Это как расписка, как утверждение-признание:

«Я стар, я немощен, часто болею, вам следующим поколениям жить, посему я, принимая свой возраст и медсёстринские услуги государства, отказываюсь от права избирать органы государственной власти. Поскольку доля моя в обороте труда и капитала в государстве ничтожна, близка к нулю, пусть избирают власть следующие трудящиеся сейчас поколения, им жить».

Так что мне, Эдуарду Лимонову , как и президенту страны не нравится законопроект о повышении пенсионного возраста, я объяснил почему.

Ещё более глубокие старики и старухи будут работать в треть силы, кое-как, да ещё и будут заставлять всю страну жить согласно своим политическим вкусам времён царя Гороха.

Но страну надо спасать. Стране требуются и рабочие руки, и горячая кровь.

Чтобы не накликать в Россию толпы чёрт знает кого, работоспособных с широкими плечами и крепкими руками, но чужих, вот что предлагаю.

Давайте обратим внимание не на конец активной жизни, где последними на шкале ценностей стоят пенсионеры (у края жизни, у гроба, если называть вещи своими именами и грубее), но давайте обратим внимание на начало шкалы.

Там толпится молодёжь. Замордованная долгим сидением в современной школе, фактически замученная школой, давно выросшая до полной зрелости, давно ставшая взрослой, которую наша отечественная средневековая система обучения и взросления искусственно содержит в детях.

Давайте же освободим нашу молодёжь, от того состояния, которым она тяготится — от состояния слишком продолжительного насильственного детства. Давайте снизим возраст зрелости.

Взросление? В современном мире у тёплых батарей центрального отопления, с калорийной и даже сверхкалорийной пищей (у европейских населений появилось противоположное зло — ожирение) биологически дети взрослеют на многие годы раньше, чем взросление происходило в холодных избах. И когда любой неурожай значил для населения урожай гробов.

Этого давно нет, преодолено проклятие Мальтуса, современные средства удобрения земли и современные способы выращивания скота позволили России и европейским странам обезопасить себя от голода

Интеллектуально? Да очнёмся же, ведь за несколько часов пребывания в интернете дети приобретают больше знаний, чем ранее они приобретали за целые сезоны обучения в школах. Современная жизнь насыщена знаниями, школа всё менее необходима. Образования с возраста шести лет до возраста четырнадцати лет вполне хватает гражданину.

Отпустим детей на волю, пока они не взбунтовались так, что разнесут наше общество в клочья.

Как крепостное право следовало отменить ранее, чем его отменили (и тем самым, может быть, избежали бы и революции), так возраст зрелости детей необходимо срочно опустить до 14 лет. Иначе они взорвутся.

Посмотрите на наше студенчество — сытое и скучное — это уже глубоко взрослые люди, я бы даже сказал состарившиеся, потому, например, у них нет бунтарских настроений, характерных для молодых людей. Большинство студентов отяжелевшие обыватели.

Вместе с паспортом в 14 лет следует выдавать российскому гражданину целый пакет прав:

— Право на трудоустройство,

— Право на вступление в брак,

— Право на участие в выборах всех уровней.

Освободим же наших детей и дадим отдохнуть нашим старикам.

Вместо повышения пенсионного возраста настоятельно рекомендую умнейшее решение, ещё никем не опробованное, насколько я знаю, в мире, — значительное понижение возраста зрелости.

Его не устраивает в повышении пенсионного возраста что-то другое.

Вероятнее всего, он опасается что пенсионеры, обозлённые радикальной пенсионной реформой, перестанут голосовать за власть. Посему власть, сознавая, что работать-то в стране некому, заискивает всё же перед пенсионерами и опасается их электорального отвращения к ней, к власти.

Что не устраивает меня, я только что изложил.

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