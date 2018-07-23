48-летняя Дженнифер Лопез похвасталась плоским животиком

Звезда не устает доказывать, что в любом возрасте можно прекрасно выглядеть.

Дженнифер Лопез всегда славилась своими аппетитными формами. Она неустанно занималась в спортзале, чтобы достичь точеной фигуры. Артистка на своем примере смогла доказать, что время над красотой невластно, если усиленно трудиться. На дня Дженнифер поделилась с поклонниками в своем Instagram весьма пикантным снимком в легинсах и коротком белом топе, который взбудоражил фантазии особо ярых поклонников. Фанаты восторгались ее плоским животиком и ярко выраженной талией. Фолловеры даже признались, что их она выгладит еще лучше, чем в начале своей карьеры. Кстати, фото набрало почти 3 миллиона лайков!

Звезда призналась, что находит каждый день по часу для занятия спортом. В основном выполняет кардио-тренировки. Также, по ее словам, необходим 10-часовой сон и полноценное питание. К слову, Лопез никогда не сидела на диетах. Чтобы кожа выглядела свежей, Дженнифер отказалсь от кофеина, жаренного, соленого, сладкого и мучного.

Любовь, как известно, преображает женщину. Видимо роман Лопез с 42-летним бейсболистом Алексом Родригесом тоже пошел ей на пользу. Чтобы поддерживать фигуру в тонусе, Дженнифер чуть ли не каждый день занимается в спортзале и пристально следит за своим питанием. Действительно, певица стала еще женственнее и сексуальнее, когда у нее появился Алекс. Фанаты заметили, что артистка вышла из своего привычного образа сильной и независимой женщины. Она стала весьма трогательной и сентиментальной. Страничка в ее микроблоге буквально пестрит фото, полными любви и нежности к своей второй половине.

Мы собрали галерею наших звезд, которые тоже ничуть не отстают от голливудских. Взгляните, как шикарно они выглядят!

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