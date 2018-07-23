48-летняя Дженнифер Лопез похвасталась плоским животиком 

Звезда не устает доказывать, что в любом возрасте можно прекрасно выглядеть.
Дженнифер Лопез всегда славилась своими аппетитными формами. Она неустанно занималась в спортзале, чтобы достичь точеной фигуры. Артистка на своем примере смогла доказать, что время над красотой невластно, если усиленно трудиться. На дня Дженнифер поделилась с поклонниками в своем Instagram весьма пикантным снимком в легинсах и коротком белом топе, который взбудоражил фантазии особо ярых поклонников. Фанаты восторгались ее плоским животиком и ярко выраженной талией. Фолловеры даже признались, что их она выгладит еще лучше, чем в начале своей карьеры. Кстати, фото набрало почти 3 миллиона лайков!
Звезда призналась, что находит каждый день по часу для занятия спортом. В основном выполняет кардио-тренировки. Также, по ее словам, необходим 10-часовой сон и полноценное питание. К слову, Лопез никогда не сидела на диетах. Чтобы кожа выглядела свежей, Дженнифер отказалсь от кофеина, жаренного, соленого, сладкого и мучного.
Любовь, как известно, преображает женщину. Видимо роман Лопез с 42-летним бейсболистом Алексом Родригесом тоже пошел ей на пользу. Чтобы поддерживать фигуру в тонусе, Дженнифер чуть ли не каждый день занимается в спортзале и пристально следит за своим питанием. Действительно, певица стала еще женственнее и сексуальнее, когда у нее появился Алекс. Фанаты заметили, что артистка вышла из своего привычного образа сильной и независимой женщины. Она стала весьма трогательной и сентиментальной. Страничка в ее микроблоге буквально пестрит фото, полными любви и нежности к своей второй половине.
Мы собрали галерею наших звезд, которые тоже ничуть не отстают от голливудских. Взгляните, как шикарно они выглядят!
Ирина Салтыкова, 52 года
Наталья Штурм, 51 год Ольга Кабо, 50 лет Эвелина Блёданс, 49 лет Светлана Бондарчук, 49 лет Анжелика Варум, 49 лет Ника Белоцерковская, 48 лет Наталья Сенчукова, 47 лет Лера Кудрявцева, 47 лет Кристина Орбакайте, 47 лет Наташа Королева, 45 лет Татьяна Навка, 43 года
Яна Рудковская, 43 года
Тина Канделаки, 42 года
Екатерина Климова, 40 лет Ольга Орлова, 40 лет Износилось: Дженнифер Лопез вышла в свет в платье с дырками
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