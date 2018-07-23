На выходных в Поморье утонуло ещё два ребёнка 

22 июля на водоёмах Архангельской области утонуло два ребёнка
Первый случай произошёл на озере Андозеро, что в Онежском районе. Там утонул 16-летний юноша. В следственном комитете сообщают, что он плохо плавал.
Вторая трагедия случилась на реке Пинега, у паромной переправы. Погибла 11-летняя девочка. Известно, что она пришла на реку с матерью и сестрами, а когда пошла купаться, то стала жертвой сильного течения, которое отнесло её на глубину.
Следственный комитет Архангельской области сейчас проводит по обоим случаям доследственные проверки.
Напомним, этим летом в Поморье утонуло 10 детей.