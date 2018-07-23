Крокодил из хлеба рассмешил ярмарку в Довольном

Очередная ярмарка в Доволенском районе позволила предпринимателям и организациям из девяти районов области и Новосибирска наторговать более двух миллионов рублей. На прилавках все: от пирогов до местной минеральной воды. Впервые в продаже подушки из натурального пуха местного предпринимателя. Изюминкой мероприятия стал хлебный крокодил. Его испекли на Чулымском хлебозаводе.

На Доволенских просторах ярмарка проводится лишь третий раз, торговые ряды на центральной площади раскидываются раз в несколько лет. Потому ярмарка «Доволенские просторы» интересна для местных жителей, желающих приобрести для себя что-то новое и оригинальное.

Дал старт для торговли заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Максим Останин.

Погода позволила посмотреть, поторговаться и купить все, что пожелала душа. А продавцы, которых было более 100, — показать свой товар во всей красе. В этом году приехали торговать из Карасукского, Баганского, Чистоозерного, Здвинского, Краснозерского, Кочковского, Чулымского, Венгеровского районов и Новосибирска. Более 30 мест заняли доволенцы.

Местные производители удивили ассортиментом молочной продукции, минеральной водой и выпечкой. Впервые предприятие «Сибирский пух» представило изделия из натурального пуха. Многие покупали рыбу Новосибирского рыбозавода.

— Мы с удовольствием приобрели для себя одежду, которая нам понравились, немного мясных деликатесов, произведенных в соседних районах. Нас устроили цена и качество. Ребятишки развлекались на аттракционах и ели сахарную вату. Это праздник для доволенцев! — поделилась с VN.ru местная жительница Татьяна.

Песня лилась со сцены на протяжении всего ярмарочного дня. Выступили местные артисты, затем гости показали свои таланты.

Завершился праздник награждением. Большими наградами оценили местных производителей: молкомбинат «Утянский», санаторий «Доволенский», предприятия «Сибирячка» и «Сибирский пух», а также пчеловода Андрея Малашенко. Малая награда досталась ПО «Общественное питание» (Доволенское ПТПО), ОА «Доволенский лесхоз», частному предпринимателю Тюрбеевой Л. М. и частным представителям — Наталье Батюк и Валентине Кукушкиной.

Гости и жители района приняли участие в конкурсе «Ярмарочный пирог». 13 конкурсантов угостили жюри фирменной выпечкой. В номинации «Самое оригинальное оформление» победу одержали ООО «Чулымский хлебозавод» и Валентина Медведева из Травного Доволенского района. Увлекли оригинальной презентацией коллектив Доволенского аграрного колледжа и юный участник — школьник Сергей Колченко. Пирогами накормили представители санатория «Доволенский» и Софья Сибирцева.

— Мы ежегодно принимаем участие в различных ярмарках области, но опыт проведения своей пока небольшой. Рады гостям из других районов, многих из них уже хорошо знаем и высоко ценим качество их продукции. На наших просторах встретимся вновь через несколько лет, — сказал заместитель главы района Алексей Колченко.