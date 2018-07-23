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День железнодорожника — какого числа в 2018 году
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День железнодорожника — какого числа в 2018 году 

Все новости Новосибирской области 31 минуту назад
Фото: Все новости Новосибирской области
В День железнодорожника принято отмечать профессиональные заслуги работников железнодорожного транспорта и достижения отрасли.
Праздник берет начало в дореволюционной России — 28 июня 1896 года соответствующий приказ отдал министр путей сообщения Российской империи князь Михаил Хилков по поручению императора Николая II.
Новый праздничный день стал первым профессиональным праздником сотрудников железнодорожного транспорта не только в России, но и в Европе. Дата ежегодного празднования неотъемлемо связана с днем рождения императора Николая I, который считается основателем железнодорожного дела в России. При нем были построены первая прогулочная железная дорога в Царское село и первая всероссийская магистраль от Санкт-Петербурга до Москвы.
В советское время дата праздника перекочевала на 30 июля — годовщину приема в 1935 году делегации железнодорожников секретарем ЦК ВКП (б) Иосифом Сталиным. Спустя пять лет праздник окончательно перенесли на первое воскресенье августа.
Для новосибирских железнодорожников этот праздник особенно важен, так как через Новосибирск проходит главная транспортная магистраль России — Транссибирский железнодорожный путь. Полуторамиллионный Новосибирск также ведет свою историю от строительства железнодорожного моста через Обь.
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