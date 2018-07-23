Убийство Петра III: кто за ним стоял

Петр III был очень неординарным императором. Он не знал русского языка, любил играть в солдатики и хотел крестить Россию по протестантскому обряду. Его загадочная смерть привела к появлению целой плеяды самозванцев.

Наследник двух империй

Уже с рождения Петр мог претендовать на два императорских титула: шведский и русский. По линии отца он приходился внучатым племянником королю Карлу XII, который сам был слишком занят военными походами, чтобы жениться. Дедом Петра со стороны матери был главный враг Карла, российский император Петр I.

Рано осиротевший мальчик провел свое детство у дяди, епископа Адольфа Эйтинского, где в нем воспитали ненависть к России. Он не знал русского языка, был крещен по протестантскому обычаю. Правда, других языков кроме родного немецкого, он тоже не знал, лишь немного говорил по-французски. Петр должен был занять шведский престол, но бездетная императрица Елизавета вспомнила о сыне своей любимой сестры Анны и объявила его наследником. Мальчика привозят в Россию навстречу императорскому престолу и гибели.

Игры в солдатики

На самом деле, болезненный юноша был особо никому не нужен: ни тетке-императрице, ни воспитателям, ни, впоследствии, жене. Всех интересовало лишь его происхождение, даже к официальному титулу наследника были добавлены заветные слова: «Внук Петра I».

А самого наследника интересовали игрушки, прежде всего — солдатики. Можем ли мы обвинить его в инфантильности? Когда Петра привезли в Петербург , ему было всего лишь 13 лет! Куклы привлекали наследника больше, чем государственные дела или юная невеста.

Правда, с возрастом его приоритеты не меняются. Он продолжил играться, но тайно. Екатерина пишет: «днём его игрушки прятали в мою кровать и под неё. Великий князь ложился первый после ужина и, как только мы были в постели, Крузе (камеристка) запирала дверь на ключ, и тогда великий князь играл до часу или двух ночи».

Со временем, игрушки становятся больше и опаснее. Петру разрешают выписать из Голштинии полк солдат, которых будущий император с энтузиазмом гоняет по плацу. А в это время его супруга учит русский язык и штудирует французских философов…

«Госпожа подмога»

В 1745 году в Санкт-Петербурге пышно отпраздновали свадьбу наследника Петра Федоровича и Екатерины Алексеевны, будущей Екатерины II. Между юными супругами не было любви — слишком разнились они характером и интересами. Более интеллектуальная и образованная Екатерина высмеивает в мемуарах своего мужа: «и книг-то он не читает, а если и читает, то либо молитвенник, либо описания пыток и казней».

С супружеским долгом у Петра тоже было не все гладко, об этом свидетельствуют его письма, где он просит жену не делить с ним постель, которая стала «слишком узка». Отсюда и берет начало легенда о том, что будущий император Павел рожден вовсе не от Петра III, а от одного из фаворитов любвеобильной Екатерины.

Впрочем, несмотря на холодность в отношениях, Петр всегда доверял супруге. В затруднительных ситуациях он обращался к ней за помощью, и ее цепкий ум находил выход из любых неприятностей. Потому и получила Екатерина от мужа ироническое прозвище «Госпожа подмога».

Русская маркиза Помпадур

Но не только детские игры отвлекали Петра от супружеской постели. В 1750-м году ко двору были представлены две девочки: Елизавета и Екатерина Воронцовы . Екатерина Воронцова будет верной сподвижницей своей царственной тезки, Елизавета же займет место возлюбленной Петра III.

Будущий император мог взять себе в фаворитки любую придворную красавицу, но выбор его пал, тем не менее, на эту «толстую и нескладную» фрейлину. Любовь зла? Впрочем, стоит ли доверять описанию, оставленному в мемуарах забытой и брошенной супругой.

Острая на язык императрица Елизавета Петровна находила этот любовный треугольник весьма забавным. Она даже прозвала добродушную, но недалекую Воронцову «русской де Помпадур».

Именно любовь стала одной из причин падения Петра. При дворе стали поговаривать, что Петр собирается, по примеру предков, отправить жену в монастырь и заключить брак с Воронцовой. Он позволял себе оскорблять и третировать Екатерину, которая, на вид, терпела все его капризы, а на самом деле лелеяла планы мести и искала могущественных союзников.

Шпион на службе ее величества

Во время Семилетней войны, в которой Россия приняла сторону Австрии . Петр III открыто сочувствовал Пруссии и лично Фридриху II, что не прибавляло популярности юному наследнику.

Но он пошел еще дальше: наследник передавал своему кумиру секретные документы, информацию о численности и расположении русских войск! Узнав об этом, Елизавета была в ярости, но она многое прощала недалекому племяннику ради его матери, своей любимой сестры.

Почему наследник российского престола столь открыто помогает Пруссии? Как и Екатерина, Петр ищет союзников, и надеется обрести одного из них в лице Фридриха II. Канцлер Бестужев-Рюмин пишет: «Великого князя убедили, что Фридрих II его любит и отзывается с большим уважением; поэтому он думает, что как скоро он взойдёт на престол, то прусский король будет искать его дружбы и будет во всём помогать ему».

186 дней Петра III После смерти императрицы Елизаветы Петр III был провозглашен императором, но не короновался официально. Он показал себя энергичным правителем, и за полгода своего царствования сумел, вопреки всеобщему мнению, многое сделать. Оценки его правления весьма разнятся: Екатерина и ее сторонники описывают Петра как слабоумного, невежественного солдафона и русофоба. Современные историки создают более объективный образ.

Первым делом Петр заключил мир с Пруссией на невыгодных для России условиях. Это вызвало недовольство в армейских кругах. Зато потом его «Манифест о вольности дворянской» подарил аристократии огромные привилегии. В то же время он издал законы, запрещающие мучить и убивать крепостных, прекратил преследование старообрядцев.

Петр III старался угодить всем, но в итоге все попытки оборачивались против него самого. Поводом к заговору против Петра стали его нелепые фантазии о крещении Руси по протестантскому образцу. Гвардия, главная поддержка и опора русских императоров, выступила на стороне Екатерины. В своем дворце в Ориенбауме Петр подписал отречение.

Жизнь после смерти

Смерть Петра — это одна большая загадка. Император Павел не зря сравнивал себя с Гамлетом: в течение всего правления Екатерины II тень ее умершего мужа не могла обрести покой. Но была ли императрица виновна в смерти супруга?

По официальной версии Петр III умер от болезни. Он не отличался хорошим здоровьем, а волнения, связанные с переворотом и отречением, могли убить и более крепкого человека. Но внезапная и столь скорая смерть Петра — через неделю после свержения — вызывала немало толков. Например, существует легенда, согласно которой убийцей императора был фаворит Екатерины Алексей Орлов