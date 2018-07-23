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На шахте «Заполярная-2» будут отработаны запасы пластов
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На шахте «Заполярная-2» будут отработаны запасы пластов 

RUБЕЖ 33 минуты назад
Фото: RUБЕЖ
Главгосэкспертиза России повторно рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий по отработке запасов пластов «Тройной» и «Четвертый» угольной шахты «Заполярная-2». По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.
Шахта «Заполярная-2», расположенная в поселке Заполярный (городской округ Воркута), создана путем объединения действующих шахт «Воркутинская» и «Заполярная». Площадь шахтного поля составляет 62 700 кв.м. Цель проекта, рассмотренного Главгосэкспертизой России, — корректировка ранее принятых проектных решений по подземному комплексу шахты «Заполярная-2». Данная корректировка предусматривает отказ от строительства наклонного конвейерного ствола, по которому добытый уголь должен был транспортироваться на Центральную обогатительную фабрику «Печорская». Теперь выдача горной массы на поверхность будет осуществляться с использованием существующих комплексов — двух скиповых угольных стволов на блоках «Воркутинский» и «Заполярный».
Проектом, рассмотренным Главгосэкспертизой России, предусматривается отработка угольных пластов «Тройной» и «Четвертый» шахты «Заполярная-2» в новых технических границах. Планируется, что производственная мощность шахты «Заполярная-2» составит 4 400 000 тонн горной массы в год. Эти показатели будут обеспечены за счет одновременной работы четырех очистных забоев и до девяти проходческих забоев.
Финансирование работ по проекту, рассмотренному Главгосэкспертизой России, будет осуществляться за счет собственных средств застройщика — акционерного общества по добыче угля «Воркутауголь».
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