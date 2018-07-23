Дагестанские боксеры показали лучшие результаты на Мемориале Хаджимурада Гамзаева 

Дагестанские боксеры показали лучшие результаты на Мемориале Хаджимурада ГамзаеваВоспитанники дагестанской школы бокса завоевали наибольшее количество медалей по итогам открытого Всероссийского турнира памяти мастера спорта СССР Хаджимурада Гамзаева.
17-й по счету, проходивший 17-21 июля на учебно-спортивной базе имени А. Алиева в Избербаше, собрал 97 участников из 14 российских регионов, а также из Азербайджана.
Дагестанская команда боксеров завоевала на турнире 10 золотых, 9 серебряных и 10 бронзовых медалей. В числе медалистов соревнований также представители Астраханской, Тульской, Орловской, Воронежской областей, Ставропольского и Краснодарского краев, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии и Азербайджана.
Победителями турнира среди мужчин становились только представители Дагестана: Хамза Наметов (56 кг), Ахмед Абдуллаев (60 кг), Имам Бабаханов (64 кг), Магомедтагир Алистанов (69 кг), Шарабутдин Атаев (75 кг), Ильяс Мутаев (81 кг), Магомед-Султан Мусаев (81 кг).
Среди женщин лидировали Мариям Джапарова (51 кг, Дагестан), Анастасия Кузякова (57 кг, Тульская область), Написат Азизова (60 кг, Дагестан), Марьям Джабраилова (69 кг, Азебайджан), Саадат Далгатова (75 кг, Дагестан).