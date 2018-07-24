В новом кафедральном соборе Челябинска пройдет первая служба

В память 1030-летия Крещения Руси в субботу, 28 июля, митрополит Челябинский и Миасский Никодим совершит первую литургию в стенах строящегося на пересечении Новоградского проспекта с улицей Салавата Юлаева. Главного храма Южного Урала — Христорождественского кафедрального собора, — передаем корреспондент «АиФ-Челябинск» сос ссылкой на пресс-службу Челябинской епархии.

Первое богослужение в нижнем пределе самого большого православного храма Челябинской области начнется в 10 часов утра. Архипастырю будет сослужить городское духовенство. По завершении строительства этот придел будет освящён в честь равноапостольного князя Владимира — крестителя Руси.

Ныне действующий Свято-Симеоновский кафедральный собор в Челябинске был создан на базе кладбищенской церкви, построенной еще в 1873 году. Закладка нового кафедрального собора на северо-западе Челябинска состоялась 18 сентября 2013 года. Главный храм Южного Урала напоминает знаменитый Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге . Вокруг него появится целый комплекс зданий, где разместятся духовная семинария, православный детский сад, воскресная школа, конференц-зал и библиотека.

Храм Рождества Христова строится в Челябинске на народные средства и пожертвования предпринимателей с 2014 года, в 2017 году высота его стен была доведена от отметки 20 метров при общей высоте с учетом креста более 50 метров. Проект пятикупольного кафедрального собора выдержан в духе классицизма. Все четыре фасада будут украшены портиками в традициях коринфского ордера. Площадь будущего собора составит три с половиной тысячи квадратных метров. Общая стоимость — более миллиарда рублей. Практически все крупные предприниматели региона жертвовали на строительство деньги, стройматериалы, предоставляли необходимую технику. Любой желающий также может приобрести именной кирпич со своим именем, который будет заложен в стену храма. Завершить строительство планируется в 2019 году.