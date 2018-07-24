Ещё
В новом кафедральном соборе Челябинска пройдет первая служба
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украина собралась мириться с Россией
Украина собралась мириться с Россией

В новом кафедральном соборе Челябинска пройдет первая служба 

АиФ 51 минуту назад
Фото: АиФ
В память 1030-летия Крещения Руси в субботу, 28 июля, митрополит Челябинский и Миасский Никодим совершит первую литургию в стенах строящегося на пересечении Новоградского проспекта с улицей Салавата Юлаева. Главного храма Южного Урала — Христорождественского кафедрального собора, — передаем корреспондент «АиФ-Челябинск» сос ссылкой на пресс-службу Челябинской епархии.
Первое богослужение в нижнем пределе самого большого православного храма Челябинской области начнется в 10 часов утра. Архипастырю будет сослужить городское духовенство. По завершении строительства этот придел будет освящён в честь равноапостольного князя Владимира — крестителя Руси.
Ныне действующий Свято-Симеоновский кафедральный собор в Челябинске был создан на базе кладбищенской церкви, построенной еще в 1873 году. Закладка нового кафедрального собора на северо-западе Челябинска состоялась 18 сентября 2013 года. Главный храм Южного Урала напоминает знаменитый Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. Вокруг него появится целый комплекс зданий, где разместятся духовная семинария, православный детский сад, воскресная школа, конференц-зал и библиотека.
Храм Рождества Христова строится в Челябинске на народные средства и пожертвования предпринимателей с 2014 года, в 2017 году высота его стен была доведена от отметки 20 метров при общей высоте с учетом креста более 50 метров. Проект пятикупольного кафедрального собора выдержан в духе классицизма. Все четыре фасада будут украшены портиками в традициях коринфского ордера. Площадь будущего собора составит три с половиной тысячи квадратных метров. Общая стоимость — более миллиарда рублей. Практически все крупные предприниматели региона жертвовали на строительство деньги, стройматериалы, предоставляли необходимую технику. Любой желающий также может приобрести именной кирпич со своим именем, который будет заложен в стену храма. Завершить строительство планируется в 2019 году.
АиФ: последние новости
Новым куратором челябинских саммитов ШОС и БРИКС назначен Денис Иваев «Совсем за идиотов держат?» В Челябинске появился первый столб-светофор Почём пионерский ремень? Какие советские вещи можно задорого продать
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У россиян станет меньше налогов60
Путина попросили вмешаться еще в одну войну635
«Мы не доверяем России и никогда не будем»314
Китаец снял паровой котел «Адмирала Кузнецова»249
Пятилетняя девочка забила сверстника до комы9
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение