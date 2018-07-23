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Митрополит Никодим совершит первую литургию в стоящемся соборе
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Митрополит Никодим совершит первую литургию в стоящемся соборе 

Хорошие новости 35 минут назад
Фото: Хорошие новости
В Челябинске пройдет первая литургия в стенах строящегося Христорождественского кафедрального собора. Богослужение посвятят 1030-летию Крещения Руси. Его возглавит митрополит Челябинский и Миасский Никодим.
— Литургия начнется 28 июля в 10 часов утра. Архипастырю будет сослужить городское духовенство. Богослужение пройдет в нижнем приделе собора, который будет освящён в честь равноапостольного князя Владимира, — сообщают в пресс-службе Челябинской епархии. — Князь Владимир просветил светом евангельской веры своих подданных, восточных славян, и сам принял святое крещение. Обращение к христианству наложило колоссальный отпечаток на склад его личности. Жестокий, деспотичный, коварный человек стал справедливым и милосердным. За свои добродетели князь Владимир был причислен к лику святых, и 28 июля является днём его молитвенного почитания.
Напомним, собор Рождества Христова возводят близ пересечения Новоградского проспекта с улицей Салавата Юлаева. Строительство ведут на средства меценатов и пожертвования южноуральцев.
Первая свая была забита 25 декабря 2014 года. В 2015 году был построен фундамент и технический этаж здания. В 2016 году соорудили первый этаж, начали возводить стены второго. 27 июля 2016 года митрополит Никодим совершил торжественный чин основания собора. В 2017 году высота стен собора была доведена от отметки 20 метров.
Проект пятикупольного кафедрального собора выдержан в духе классицизма. Площадь будущего собора составит три с половиной тысячи квадратных метров.
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