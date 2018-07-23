Курган — воздушные ворота престижных авиационных маршрутов

В первой половине ХХ века курганцы уже привыкли, что на местный аэродром регулярно приземлялись самолеты, перевозившие почту, различные грузы, но посещение города прославленными на всю страну асами советской авиации пробуждало в них чувство особой гордости. Как писала газета «Красный Курган»: «Расположение Кургана на пути из Европы в Азию делает его воздушными воротами самых престижных и необычных маршрутов, соединяющих центр с окраинами».

13 июня 1925 года в небе над Курганом один за другим появляются шесть самолетов. Три самолета типа Р-1 и Р-2, один пассажирский АК–1 и два самолета Юнкерс–13. Это прибыла первая советская трансконтинентальная экспедиция « Москва — Улан–Батор — Пекин», которую возглавлял Исаак Павлович Шмидт. «Курган возвестил о прилете советских летчиков ревом фабричных гудков. На аэродроме собрался весь город и крестьяне со всей округи», — писала газета «Красный Курган».

Китая. Самолет Ак — 1 Среди летчиков были прославленные асы советской авиации: Михаил Александрович Волковойнов, Михаил Михайлович Громов , Аполлинарий Иванович Томашевский, ас летного искусства Никита Иванович Найденов, Аркадий Никифорович Екатов. Длина всего маршрута составляла 7000 км. Одной из целей перелета было исследование транссибирской воздушной трассы и создание сети аэродромов для ее обеспечения, а также укрепление связей Советского Союза с народами Монголии

М. М. Громов, летчик, Герой Советского Союза. 1920 — е гг.

В 1926 году в нашем городе приземлился самолет «Ю–13» «Все в АВИАХИМ» с пилотами В. Б. Копыловым и Х. С. Клочко, установившими рекорд продолжительности и дальности полета без посадки.

В августе 1927 года на курганском летном поле приземлился самолет Р-3, управляемый прославленным летчиком С. А. Шестаковым и бортмехаником Д. В. Фуфаевым, совершавшими перелет «Москва–Токио–Москва». Еще через два года прославленный летчик Шестаков на новом самолете АНТ–4, сконструированном А. Н. Туполевым и названным «Страна Советов» совершил первый перелет из Москвы в Нью–Йорк.

В 1929 году курганцы встречали экипаж самолета «Червона Украина» в составе летчиков М. А. Снегирева, И. Т. Спирина и С. В. Кеглевича, совершавших испытательный перелет.

Еще через несколько лет в 1934 году горожане были свидетелями первого дальнего группового перелета четырех легких самолетов «АИР–6».

На Курганском аэродроме приземлялись самолеты, пилотируемые известными всей стране летчиками М. В. Водопьяновым, В. С. Молоковым, М. М. Громовым.

10 января 1935 года в Курган прибыла лыжная команда в составе командиров–летчиков, совершавших перелет Нерчинск–Москва.

Кроме самолетов, пилотируемых прославленными советскими летчиками, на Курганский аэродром довольно часто приземлялись самолеты зарубежных авиационных компаний, пилотируемые иностранными авиаторами, общение с которыми не всегда было безопасным, особенно в конце 1930-х годов.

11 сентября 1923 года в Кургане произвел посадку первый пассажирский самолет Юнкерс Ф-13. Аэродромом послужило поле у железнодорожного полотна на восточной окраине Кургана.

Самолет Юнкерс Ф-13. 1920-е гг.

19 июля 1925 года в Курган прилетели японские летчики Мики Морихико и Кумано, совершавшие перелет «Токио–Москва». Как писала газета «Красный Курган»: «Инспектор департамента воздухоплавания при Японском Министерстве сообщений Мики Морихико и секретарь транспортной части Южно — Маньчжурской железной дороги Кумано посетили Курганское отделения Авиахима и редакцию газеты „Красный Курган“.

13 июня 1926 года в 6 часов вечера в Курган прилетел прославленный французский летчик Жорж Пеллетье Де-Уази, который заканчивал свой перелет в Пекине. На аэродроме его встретили представители Окрисполкома, Окружкома партии, Горсовета и других курганских организаций. Летчик летел в Пекин. Переночевав в Кургане, в 8 часов 30 минут утра в понедельник он вылетел в Красноярск

15 июля этого же года в 10 часов утра над Курганом пролетел французский аэроплан. Он немного покружился над городом и полетел по направлению к Новосибирску . По сведениям, он должен был запастись в Кургане бензином, но, очевидно, у летчика хватило смелости лететь дальше без дозаправки.

27 июля 1926 года в 7 часов 30 минут утра на курганский аэродром приземлились два пассажирских самолета системы „Юнкерс“. Курганские газеты сообщали: „Самолеты двадцатиместные, трехмоторные. Несмотря на раннее утро, публики много, правда прилет самолетов ожидался 26 июля, но, ввиду ненастной погоды в Красноуфимске и плохого состояния аэродрома, где (со слов сопровождающих немецких пилотов двух русских летчиков до Пекина) приходилось выравнивать посадочную площадку, самолеты своевременно вылететь не могли. При спуске на аэродром один из самолетов сделал неудачную посадку вблизи болота. Очень жаль, что приходится отметить, что наша милиция слишком ревностно исполняет свои обязанности, гоняя по аэродрому публику с места на место, как в забытое старое время. Нужно быть вежливыми и культурными“. 27 июля в 1 час дня самолеты вылетели из Кургана в Омск . Конечной целью перелета был Пекин.

20 сентября 1927 года на курганский аэродром приземлились два огромных дюралюминиевых трехмоторных самолета германской авиационной компании „Люфт–Ганза“. Команда воздушной экспедиции из восьми человек, под начальством доктора Кнаузе совершала перелет Берлин–Пекин–Берлин.

8 июля 1928 года в Курган прилетел самолет американского журналиста Джона Мирса, совершавшего кругосветное путешествие на скорость. Он пробыл в городе 2 часа 50 минут, а затем отправился дальше.

22 июня 1931 года на курганском аэродроме приземлился самолет „Вервер. Молодая Япония “ под управлением пилота — навигатора Куримура и инструктора Кумакова, студентов Токийского университета. Маршрут полета — Токио–Москва. 24 июня в 6 часов вечера самолет вылетел в Красноуфимск.

Для жителей Кургана посещение города известными советскими авиаторами было всегда большой радостью, к иностранным летчикам относились с небольшой опаской, все-таки капиталисты, мало ли что…

Фото превью с сайта engine-market.ua: Юнкерс F-13