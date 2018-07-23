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Лишенный водительских прав мужчина попал в ДТП в Нижнеудинске
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Лишенный водительских прав мужчина попал в ДТП в Нижнеудинске 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Мужчина, который ранее был лишен водительских прав на полтора года и оштрафован на 30 тысяч рублей, врезался на иномарке в столб и скрылся с места происшествия в Нижнеудинске. Об этом 23 июля сообщила пресс-служба УФССП России по Иркутской области.
Сотрудники ГИБДД доставили автомобиль Toyota Corolla 1998 года выпуска на штрафстоянку, а судебные приставы арестовали его. Машину осмотрели в качестве вещественного доказательства в рамках уголовного дела. Теперь автомобиль передали на продажу, деньги от которой пойдут на погашение задолженности его владельца.
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