Заложник высоких ожиданий. Чем рискует Бурков на губернаторских выборах

«Веселые картинки»

Больше года в Омске не могут найти источник выбросов этилмеркаптана. Надзорными органами были зафиксированы выбросы, которые превышали предельно допустимую концентрацию в 400 раз. Эксперты указывали, что источник запаха находится в северном промышленном узле города.

С момента своего назначения врио губернатора Александр Бурков обратил внимание на то, что в регионе отсутствует система оповещения и защиты от техногенных катастроф. На фоне экологического скандала в отставку был отправлен министр природных ресурсов и экологии Александр Винокуров

Нового главу минприроды определили на открытом конкурсе. Им стал бывший депутат городской думы Екатеринбурга от «Справедливой России» Илья Лобов . В столице Урала он известен по акциям спасения ежей при сдаче использованных батареек. Как и Бурков, Лобов оказался мастером популизма и PR-тактики. Вместо реальных мер по улучшению экологической обстановки в городе с помпой открыли центр экологического мониторинга за 15 миллионов рублей. По улицам начал колесить экомобиль, купленный частным инвестором за 20 миллионов рублей. Результаты мониторинга демонстрируют на 52 видеоэкранах по всему Омску.

Оптимизм властей не разделяют экологические эксперты. «Нам хотят показать веселую картинку, которая никакого отношения к реальной ситуации не имеет, но заботу чиновников о чаяниях омичей проявляет. Неужели реально думают, что вот так можно обмануть нюх и зрение омичей, которые перестанут замечать противный запах и видеть черные хвосты из труб, когда им покажут зеленую картинку на 52 экранах», — поделился размышлениями омский эколог Сергей Костарев

Вертикальная схема

Не удалось Буркову решить задачу по незаконной вырубке лесов в Тарском районе. Проблема вышла на самый верхний уровень: президент РФ Владимир Путин дал поручение Генпрокуратуре разобраться в ситуации. Проверка Рослесхоза выявила факты незаконной вырубки лесов как со стороны арендаторов, так и со стороны самих сотрудников лесхозов. Всего черными лесорубами было вырублено 4000 кубометров ценнейшего леса.

В местном отделении ОНФ намерены добиваться федеральной проверки деятельности двух крупнейших лесхозов, ссылаясь на то, что реальные объемы теневой вырубки еще больше. Общественники прямо заявляют, что в деле черных лесорубов замешаны коррупционеры из минприроды и местных администраций. В правительстве Омской области с кадровыми выводами не спешат, предлагая дождаться вердикта правоохранителей.

В местных СМИ высказывались предположения, что черных лесорубов в Тарском районе покрывают высокопоставленные члены омского регионального отделения «Единой России» , занимающие руководящие посты в Законодательном собрании Омской области.

«Вырубки производились по подложным документам. Очевидно, что в деле были замешаны чиновники областного минприроды и местных администраций. Мы же не дети, понимаем, что осуществить такие схемы без чиновников и силовиков невозможно. Была задействована вся вертикаль. Если должностные лица знали, но не сообщили о преступлениях, то это халатность», — рассказал координатор центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов

УМВД России по Омской области отметили, что создание кордонов на дорогах из казаков не позволило остановить преступления. Врио губернатора Бурков предложил лишь организовать переработку леса на месте в Тарском районе, чтобы избежать вывоза кругляша тысячами кубометров.

Без дотаций

Отказ КПРФ участвовать в выборах губернатора Омской области — не первый случай в регионе. Так, в 2010 году на выборах мэра Омска они поддержали действующего главу города Виктора Шрейдера от «Единой России». Хотя в этом году возможные кандидаты у коммунистов были. Например, Олег Денисенко , набравший на выборах губернатора в 2015 году 28,1% голосов избирателей.

Денисенко вместе со вторым секретарем омского обкома Андреем Алехиным фигурировал в списке потенциальных кандидатов и в 2018 году, но обком решил поддержать Александра Буркова. Действующий руководитель региона участвует в выборах в качестве самовыдвиженца.

В один день Бурков посетил конференции «Единой России», «Справедливой России» и КПРФ, чтобы поблагодарить партии за поддержку. До этого его выдвижение поддержали главы всех районов и поселений Омской области на форуме «Моя малая Родина». С одной стороны «варяг» с Урала на омской земле сумел добиться небывалой консолидации общества вокруг своей фигуры, но с другой — его победа на выборах 9 сентября станет доминированием над политическими карликами.

Врио губернатора оказался заложником высоких ожиданий омичей. Регион в течение нескольких лет был обделен вниманием со стороны федерального бюджета. На низком уровне и в предбанкротном состоянии находится городская казна. В 2018 году от правительства России на выравнивание бюджетной сбалансированности Омская область получила более 15 миллиардов, составляющих величину годового бюджета Омска, что позволило сформировать бюджет развития. Рассчитывать на получение таких дотаций в 2019 году не приходится.

От Буркова ждут быстрых результатов и качественного рывка в развитии территорий. Осуществить это в нынешних условиях будет крайне сложно, что представляет угрозу для всей новой системы региональной власти. Также при неконкурентной кампании региону будет сложно показать явку выше 40%, что может ударить по легитимности избранного губернатора.