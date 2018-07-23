В Екатеринбурге установят рекорд Гиннеса, чтобы помочь больным детям

У горожан будет возможность принять участие в строительстве самой большой башни из монет, об этом сообщает в понедельник, 23 июля, «АиФ-Урал»

В преддверии дня строителя в Екатеринбурге пройдет благотворительный семейный праздник. Гости смогут установить новые рекорды Гиннеса. Так, уральцы попробуют побить достижение итальянца Сильвио Сабба и построить за одну минуту на руке башню из более чем 69 монет. Кроме того, горожанам предложат построить самую высокую пирамиду из монет и побить рекорд, установленный в банке Литвы , где пирамиду составили из более чем 1 млн монет. Принять участие смогут все желающие, для этого достаточно принести с собой монеты номиналом в 2 рубля. Также на мероприятии попробуют установить рекорд по самому большому количеству улыбающихся строителей, а дети смогут посоревноваться побороться за звание «Самый быстрый строитель» и показать свое мастерство в скоростной постройке крепости из конструктора «Лего».

Также гостей ждет насыщенная развлекательная программа: выступление кавер-группы «We are police», гимнастки Марии Филатовой , лауреата международных цирковых фестивалей в Берлине, Стокгольме Праге и обладательницы спецприза от парижского Диснейленда, а также эквилибриста Егора Попова , лауреата международных цирковых фестивалей, обладателя премии за достижения в области шоу-бизнеса «Призвание Артист — 2018».

Кроме того, родители и их дети смогут попробовать специальную кашу для строителей, посетить мастер-классы по восточным единоборствам и изготовлению амулета, приносящего удачу строителям. Также гостей ждут интерактивные состязания на строительную тематику, конкурс рисунков. Помимо этого на мероприятии состоится благотворительный аукцион. Художница Татьяна Дорошенко нарисует одно из известных зданий Екатеринбурга, после чего ее творение можно будет приобрести. Во время праздника также пройдет сбор денег, все собранные средства от которого будут переданы в благотворительный фонд «Мы вместе» для лечения больных детей.