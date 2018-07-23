Ставропольских предпринимателей научат рекламировать себя в соцсетях

Предприниматели Ставрополя и Михайловска узнают, как рекламировать себя в Instagram, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СГ «Третий Рим».

Открытый тренинг бизнес-школы «Территория возможностей» пройдёт в Михайловске 24 июля в 13:00. Площадку для мероприятия предоставляет многопрофильная клиника «Гармония Мед». Чтобы попасть на тренинг, нужно записаться по телефонам: +7 962 454-63-11, +7 962 454-61-99.

«Проведение открытых обучающих мероприятий для партнеров стало доброй традицией Строительной группы «Третий Рим». Участники тренингов отмечают их значимость и то, что они стали площадкой для обмена опытом между представителями малого бизнеса и крупных предприятий», — рассказали в пресс-службе компании.

На семинаре спикеры продолжат тему продвижения товаров и услуг в Instagram и подробней остановятся на настройке рекламного кабинета. Учащимся покажут самые распространённые алгоритмы выбора целевой аудитории в зависимости от целей рекламы. Также лекторы поделятся опытом работы с разными типами клиентов.