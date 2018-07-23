Раздвоение завода. Как в Волгограде «Красный Октябрь» разошелся с «Баррикадами»

В Краснооктябрьском районе собралось несколько десятков сотрудников АО «Волгоградский металлургический завод „Красный Октябрь“ (ВМЗ). У центрального входа соседнего предприятия „ФНПЦ „Титан-Баррикады“ они провели протестную акцию. Рабочие заявили о нарушении их трудовых прав и о „странном исчезновении“ с предприятия всего руководства, включая кадровиков. Ранее “ФедералПресс» писал об урегулировании конфликтной ситуации с задержками выплаты зарплаты на «Красном Октябре», но речь шла не о заводе, а о комбинате (ВМК).

Ни получить зарплату, ни уволиться

«Я звонила в городскую администрацию. Мне порекомендовали составить заявление и ехать в трудовую инспекцию. Там обязаны рассмотреть его и в течение десяти дней и дать ответ о результатах. Если по истечении этого срока нам результата не дадут, то с этой жалобой мы обратимся напрямую в прокуратуру Краснооктябрьского района. Можно обратиться в областную, но через голову прыгать не хотим. Пускай дирекция завода сама тогда разбирается», — приводит слова одной из участниц митинга портал v1.ru

По словам собравшихся, ВМЗ буквально в одночасье остался и без руководства и, главное, без понимания, что происходит.

«Исчезли все. Бухгалтера, расчетчики, заместители директора. Мы не можем ни работать, ни забрать трудовые книжки. Оставили «шпаргалки» по зарплате. Но как их получить, мы не знаем. Никого нет. Мы даже не можем рассчитаться. Подойти не к кому», — рассказали заводчане.

Они уточняют, что случилось это 8 июня. По их словам, в этот день у предприятия сменился конкурсный управляющий, хотя, как поясняют сами работники, им непонятно — «банкроты они или нет».

В завершении своего уличного собрания работники ВМЗ решили направить коллективный иск в трудинспекцию. Напомним, что в эти же дни следственный комитет области возбудил уголовное дело против руководителей волгоградского завода «ЖБИК» по факту невыплаты зарплат.

Банкрот моего банкрота — не мой банкрот

Рабочие винят в своих проблемах владельца одноименного металлургического комбината (ВМК) Дмитрия Герасименко . По их словам, у обоих предприятий один хозяин.

Напомним, ВМЗ начал процедуру банкротства в 2009 году, а в 2013 был создан ВМК, который купил через аукционы часть производственных площадок завода. Первыми акционерами ВМК были оффшорные структуры. А Дмитрий Герасименко, который был первым директором комбината, выкупил его. Впоследствии бенефициар (с осени 2011 по осень 2013 был также исполнительным директором банкротного ВМЗ) попал под уголовное преследование. В апреле 2016 года на ВМК прошли обыски и задержания менеджмента, а сам Герасименко уехал на Кипр

Все обвинения отвергает, заявляя, что действия правоохранителей имеют «заказной характер», цель которых отобрать контроль над предприятием.

В ближайшее время дело против Дмитрия Герасименко, которое многократно пересматривалось (изменялся состав и квалификация инкриминируемых эпизодов — прим. «ФедералПресс»), начнут рассматривать в суде.

Сейчас единственное имущество ВМЗ — это так называемая «баррикадская площадка» старого завода «Красный Октябрь». До этого она принадлежала «дочке» ВМЗ «Механическому заводу» и была выкуплена на торгах структурами, близкими к Дмитрию Герасименко.

Большинство сотрудников площадки было трудоустроено в другой опять-таки завод «Красный Октябрь» — ОАО (не ЗАО — прим. «ФедералПресс») «ВМЗ „КО“. Это предприятие выполняло при комбинате ряд важных функций. Годовая выручка ЗАО ВМК в последние годы составляла 1,5-2 млрд рублей, значительная часть из которых приходилась на госзаказ, включая оборонные поставки. Для сравнения, ВМК получал выручку от 7 до 14 млрд рублей, а вот ЗАО ВМЗ доходов не получал вовсе.

Давление на строптивого беглеца?

В числе правонарушений, инкриминируемых Герасименко, есть и приобретение той самой площадки. Его адвокаты считают такое обвинение необоснованным — торги были проведены на публичной площадке, то есть участвовать в них могли все желающие. Причем три года результаты торгов никем не оспаривались.

В сентябре прошлого года Герасименко заявлял „ФедералПресс“, что, в случае, если „рейдерская“ атака на баррикадскую площадку продолжится, то в течение года завод „падет смертью храбрых“. Он также сообщал, что на площадке остановлены все инвестиционные процессы.

»Там осуществляется производство, но на старом оборудовании, хотя у нас была инвестпрограмма на 30 с лишним миллионов евро. Сейчас мы просто содержим эту площадку и, кстати, не думаю, что она кому-то действительно нужна. У нее много конкурентов, которые принадлежат крупным финансово-промышленным группам, имеющим деньги и технологии», — признавался Герасименко.

Источник, близкий к руководству администрации Волгоградской области , отчасти подтверждает такую версию.

«Насколько мне известно, за требованием вернуть баррикадскую площадку может стоять группа, ранее участвовавшая в банкротстве ряда крупных предприятий, выполнявших большой госзаказ. Упоминался, вроде бы, даже концерн «Ижмаш» . А вот развивать ее они и не собирались. Кроме того, отказ от площадки еще и помогает подстегнуть новую волну негатив против Герасименко как «нерадивого хозяина», который довел рабочих до крайностей», — предположил информированный собеседник.

В последнее время на площадке работало свыше 300 человек, а несколько лет назад там сотрудников там было около тысячи.

Сила в плавках

Руководитель ИРЦ «ВолгаПромЭксперт» Сергей Жуков отмечает, что ситуация с баррикадской площадкой не удивляет.

«Она к деятельности комбината довольно давно не относится и их руководителя прямо заявляли, что развивать ее не будут, всем об этом сообщали. Наверное, со всем этим давлением, с арестованными счетами, со штрафами и уголовными делами — это понятно и по-другому просто быть не могло, — рассуждает эксперт. — Вместе с тем, на самом комбинате ситуация рабочая, там ведется модернизация, в частности, активизированы работы по установке газоочистки».

Помимо, начата работа по созданию уникальной системы газоочистки у ВМК обозначились и другие текущие успехи. Так, НКО «Ассоциация потребителей и поставщиков специальных сталей и сплавов» (единственным российский участник International Stainless Steel Forum) сообщило, что группа «Красный Октябрь» (ВМК и ЗЭМЗ) остается лидером выпуска проката из нержавеющей стали, несмотря на общее снижение производства данной продукции в России

По данным ассоциации, за в январе-мае 2018 на долю структур Дмитрия Герасименко пришлось 73,6% от общероссийского объема выпуска. У «Мечела» — 18,4%. Причем, группа «Красный Октябрь» увеличила по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выпуск проката на 7,8% до 22,7 тыс. тонн, а «Мечел» напротив, снизил объемы производства на 28,3% до 5,6 тыс. тонн.

Председатель профкома ВМК (работники баррикадской площадки входят в один профсоюз с комбинатом) Сергей Белоусов , общаясь с сотрудниками площадки, сообщил, что по его сведениям «есть конкурсный управляющий некто Любименко, но он на связь в последние дни не выходит. Он обещал, что приедет с новым директором, но на мои звонки не взял трубку».

Действительно, арбитражный суд Волгоградской области 28 мая утвердил нового управляющего ЗАО ВМЗ — Александра Любименко. Прежний арбитражник Сергей Слепов был отстранен согласно решения суда. Было признано «незаконное бездействие, выразившееся в непредставлении арбитражному суду по его требованию сведений, касающихся конкурсного производства, в том числе отчета о деятельности».

«ФедералПресс» будет следить за развитием событий.