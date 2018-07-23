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В Самарской области у станции «Мастрюково» электричка сбила молодого человека
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В Самарской области у станции «Мастрюково» электричка сбила молодого человека 

63.ru 59 минут назад
Фото: 63.ru
Машинист электропоезда говорит, что громко сигналил
В реанимационное отделение больницы Середавина доставили мужчину 1998 года рождения. Он попал под электричку рядом со станцией Задельная. Об этом сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.
— Двадцатилетний молодой человек шел по железнодорожным путям. Машинист рассказал, что громко сигналил. Однако пешеход по каким-то причинам продолжал идти по рельсам. Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму и ушибы внутренних органов. Пока он без сознания, — уточнили в надзорном ведомстве.
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