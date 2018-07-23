Volvo Car заявила о трудностях при поиске дилеров в российских регионах

Volvo Car объявила тендер и планирует найти партнеров для открытия дилерских центров в ряде российских городов, среди которых Владивосток (или Артем), Волгоград Калининград , Минеральные Воды, Москва Новосибирск (или Кемерово ), Ставрополь Уфа , сообщила компания.

Сервисные дилерские центры Volvo Car могут появиться во Владимире Вологде , Калуге, Липецке , Смоленске, Ульяновске Ханты-Мансийске . Итоги тендера будут подведены в конце августа.

При этом в Volvo Car заявили, что компания столкнулась с трудностями при поиске дилеров в российских регионах.

«Мы очень щепетильно подходим к вопросу выбора тех, с кем продолжим бизнес, — это должны быть совершенно прозрачные компании, обладающие финансовой стабильностью и незапятнанной репутацией и способные предложить нам профессиональный и детальный бизнес-план. К сожалению, таких компаний на российском рынке сегодня не так много», — говорится в сообщении.

Также в компании отметили, что ее представители с удивлением смотрят на некоторых конкурентов, которые в текущих реалиях российского рынка продолжают требовать от партнеров строительства огромных шоу-румов.

Дилерская сеть Volvo Car в настоящее время насчитывает 42 дилерских центра в 24 российских городах (включая 2 авторизованных сервисных центра в Туле и Магнитогорске ).

Продажи Volvo Car в России выросли в 2017 году на 25,5%, до 7,2 тыс. штук.