Volvo Car заявила о трудностях при поиске дилеров в российских регионах 

Volvo Car объявила тендер и планирует найти партнеров для открытия дилерских центров в ряде российских городов, среди которых Владивосток (или Артем), Волгоград, Калининград, Минеральные Воды, Москва, Новосибирск (или Кемерово), Ставрополь и Уфа, сообщила компания.
Сервисные дилерские центры Volvo Car могут появиться во Владимире, Вологде, Калуге, Липецке, Смоленске, Ульяновске и Ханты-Мансийске. Итоги тендера будут подведены в конце августа.
При этом в Volvo Car заявили, что компания столкнулась с трудностями при поиске дилеров в российских регионах.
«Мы очень щепетильно подходим к вопросу выбора тех, с кем продолжим бизнес, — это должны быть совершенно прозрачные компании, обладающие финансовой стабильностью и незапятнанной репутацией и способные предложить нам профессиональный и детальный бизнес-план. К сожалению, таких компаний на российском рынке сегодня не так много», — говорится в сообщении.
Также в компании отметили, что ее представители с удивлением смотрят на некоторых конкурентов, которые в текущих реалиях российского рынка продолжают требовать от партнеров строительства огромных шоу-румов.
Дилерская сеть Volvo Car в настоящее время насчитывает 42 дилерских центра в 24 российских городах (включая 2 авторизованных сервисных центра в Туле и Магнитогорске).
Продажи Volvo Car в России выросли в 2017 году на 25,5%, до 7,2 тыс. штук.
Ранее RNS сообщало, что Volvo Car изучает варианты организации производства легковых автомобилей в России. Однако президент Volvo Car Russia Майкл Мальмстен отмечал, что при уровне продаж в РФ в 2017 году и планах в 8 тыс. штук по итогам 2018 года строительство завода нецелесообразно.