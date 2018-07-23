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200-летие Эмилии Бронте отметят в Северном Бутове
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200-летие Эмилии Бронте отметят в Северном Бутове 

Вестник Бутова 56 минут назад
Фото: Вестник Бутова
Наверняка, далеко не все утовчане смогут сегодня точно сказать, кто же такая Эмилия Бронте. Познакомить с «новой старой» писательницей, которая сегодня по праву считается одной из классиков английской литературы, решили в ТЦСО «Бутово».
Литературная гостиная, посвященная Э. Бронте под названием «Правда чувств» пройдет сегодня в 14 часов в филиале «Северное Бутово») по адресу: ул. Старокачаловская, д. 3, к. 1.
Литературный час к 200-летию со дня рождения английской писательницы Э. Бронте, подготовили сотрудники библиотека №193. Приглашаются все желающие, справки по телефону: 8-495-711-62-33.
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