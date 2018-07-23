«Нам нужно активное долголетие», — Александр Цапин

«Изменения в пенсионном законодательстве неизбежны», — считает заместитель генерального директора ТПП НО, член Общественной палаты Нижегородской области Александр Цапин, комментируя планируемые изменения в пенсионной системе России

«Я — пенсионер с двадцатилетним стажем; работал на вредном производстве на Горьковском автомобильном заводе, вышел на пенсию с 55-ти лет. После выхода — работал на заводе, на других предприятиях. Сейчас — в ТПП НО. Исходя из общения с большим количеством людей, могу сказать, что для многих принципиально важно иметь хорошую работу и достойную зарплату. И этот термин — «период дожития» — мне очень не нравится. Сейчас нам нужно активное долголетие. Нам нужно как можно дольше оставаться здоровыми, крепкими и активными», — сказал Цапин.

Также он высказал мнение, что у большинства людей отношение к пенсионной инициативе правительства настороженное.

«С точки зрения готовности общества — нужен достаточно продолжительный период, чтобы люди получили всю необходимую информацию. Информация должна быть системной. Понятно, что те инициативы, которые нам предложены, — неизбежны. И с точки зрения продолжительности жизни, и с точки зрения экономики: необходимо увеличить размер пенсий с учетом цифр, опережающих инфляцию. Меры неизбежны, они обязательно будут происходить. Не исключаю, что и в период обсуждения в правительстве могут внести в законопроект корректировки. Самое главное, повторюсь, чтобы общество было информировано. Цифры должны подтверждаться», — подчеркнул Цапин.

«Одна из ключевых задач — увеличение рабочих мест. Естественно, те программы, которые создаются по переподготовке и переобучению — это тоже актуальные вещи. Главная региональная задача — соответствовать направлению Стратегии развития Нижегородской области, указаниям президента. Это развитие промышленности, экономики, увеличение количества рабочих мест. Если будет много интересных и хорошо оплачиваемых рабочих мест — люди не будут стремиться скорее уйти на пенсию. Это я знаю по себе. У меня есть возможность интересной работы — и я продолжаю трудиться», — резюмировал Цапин.