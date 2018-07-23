Исторический принцип или аукционы? Дискуссия вокруг рыбопромышленной отрасли продолжается не первый месяц

Представьте ситуацию: приходят сотрудники в офис, а им говорят: с этого дня рабочие места разыгрываем на аукционе. Кто заплатит больше, будет работать за компьютером. Остальные — писать по старинке на бумаге. На вопрос, где деньги взять, ответ: «С зарплаты отдадите». На вопрос, а как же семьи, кредиты, ответа нет.

То же самое сейчас происходит в рыбопромышленной отрасли. Есть сложившийся рынок. Квоты на вылов биоресурсов распределяют по историческому принципу. Компании однажды их купили и теперь их продлевают. Но в том случае, если игроки соблюдают условия договоров между промышленниками и государством.

Сейчас власти предлагают разыгрывать квоты на аукционах. Для рыбаков, которые много лет успешно работают, вкладывают в новые суда, в переработку, невозможно заплатить десятки миллиардов рублей. Рассказывает президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев

Герман Зверев президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров «На наш вопрос „Зачем аукционы? Что они дадут?“ отвечают: „Вы знаете, аукционы — это самое лучшее средство для конкуренции“. „Почему вы так считаете?“ „Ну, вот есть учебники, книги“ Дискуссия, которая сейчас происходит, абсурдна».

Сторонники аукционов в публичном пространстве малоактивны. Конкурентность торгов — аргумент антимонопольщиков. Рыбопромышленный рынок очень закрытый. Новым игрокам попасть туда очень сложно, разве что купить дорогой готовый бизнес.

Купить на аукционе квоты дешевле. Но тогда множество небольших и средних компаний не смогут за них заплатить. Им, вероятно, придется уйти. Однако поменяется не только этот рынок. Опасения высказывают и судостроители, и машиностроители.

Росрыболовстве объясняют аукционы интересами бюджета, который может получить 60 млрд рублей. Но отрасль только в прошлом году заплатила налогов на 42 млрд, о чем тоже нельзя забывать.

Пока речь идет только о квотах на добычу краба. Рентабельность его добычи — 60%, так что интерес к этому сегменту и других игроков и властей понятен. Но в перспективе, на аукционах, вероятно, будут продавать квоты и на другие биоресурсы. Особенности законодательства объясняет президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков:

Александр Дупляков президент Ассоциации добытчиков краба «В законе не будет указан краб или какой-то иной объект, там будут общие формулировки. И они уже могут принимать [решения] — включить туда краб, треску, пикшу, может быть, гребешки. Все это — аппетит приходит во время еды. Они так и до минтая, в принципе, дойдут».

«Нужно принимать верное решение, чтобы ни у кого не складывалось впечатление, что кто-то лоббирует какие то интересы. Не хочу думать, что какая-то служба это делает, ну, потому что вы государевы люди, вы должны работать ради нас, ради страны».

Аукционы уже были в начале нулевых годов, опыт есть. Когда квоты покупают сторонние компании, они нередко их перепродают те, кому квоты действительно нужны. Становятся «квотными рантье». С этим явлением, кстати, президент уже как-то поручал бороться.

А еще у небольших компаний, оставшихся без квот, появится соблазн нелегальной добычи, и они будут чувствовать за собой правоту. Недавно рыбаки Севера и Дальнего Востока устроили акцию протеста — дали пятиминутный гудок. Такого там не было несколько десятилетий. Владимир Путин поручил правительству еще раз проработать вопрос.

История с аукционами тянется уже девять месяцев. Конца пока не видно.