Министр внутренних дел РФ наградил польских полицейских за сотрудничество на ЧМ-2018

Министр внутренних дел РФ наградил польских полицейских за укрепление международного сотрудничества между польской и российской полицией во время чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде со ссылкой на Radio Olsztyn.

Заместитель министра МВД Польши Ярослав Зелинский во время встречи с полицейскими, которые работали на мундиале, подчеркнул, что они хорошо справились со своими обязанностями. Он отметил, что это также было замечено российской стороной, а министр внутренних дел РФ «вручил им награду за укрепление международного сотрудничества между польской и российской полицией».

"Польская полиция в очередной раз показывает, что может принимать эффективное и профессиональное сотрудничество на международной арене", — добавил Зелинский.

Выезд польских офицеров в Россию стал возможным благодаря заключению между странами специального соглашения. Во время встречи Ярослав Зелинский передал полицейским грамоты и подарки «за хорошую службу».