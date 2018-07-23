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Министр внутренних дел РФ наградил польских полицейских за сотрудничество на ЧМ-2018
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Министр внутренних дел РФ наградил польских полицейских за сотрудничество на ЧМ-2018 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
Министр внутренних дел РФ наградил польских полицейских за укрепление международного сотрудничества между польской и российской полицией во время чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде со ссылкой на Radio Olsztyn.
Заместитель министра МВД Польши Ярослав Зелинский во время встречи с полицейскими, которые работали на мундиале, подчеркнул, что они хорошо справились со своими обязанностями. Он отметил, что это также было замечено российской стороной, а министр внутренних дел РФ «вручил им награду за укрепление международного сотрудничества между польской и российской полицией».
"Польская полиция в очередной раз показывает, что может принимать эффективное и профессиональное сотрудничество на международной арене", — добавил Зелинский.
Выезд польских офицеров в Россию стал возможным благодаря заключению между странами специального соглашения. Во время встречи Ярослав Зелинский передал полицейским грамоты и подарки «за хорошую службу».
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