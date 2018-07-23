В Курской области неделю ищут 46-летнего мужчину

Волонтеры курского отряда «Лиза Алерт» неделю ищут без вести пропавшего 46-летнего мужчину.

Дмитрий Лизунков ушел из дома в селе Артюшково Рыльского района 16 июля, с тех пор от него не было никаких вестей. Приметы пропавшего: рост 175 см, худощавое телосложение, серые глаза, русые волосы, носит усы. На момент исчезновения мужчина был одет в черную футболку, камуфляжные штаны и черные шлепанцы.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, просят сообщить любую информацию по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.