Ещё
Участники форума «РИТМ» уже прибыли в лагерь «Березовая роща»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Участники форума «РИТМ» уже прибыли в лагерь «Березовая роща» 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
Молодые и активные жители нашего региона приехали сюда, чтобы окунуться в сибирский колорит, получить новые знания и познакомиться с интересными людьми, мастерами своего дела.
Несмотря на ненастную погоду, ни один из участников не потерял оптимизма в дороге. Все ребята сразу же погрузились в форумную жизнь.
— Изначально о форуме я узнал из социальных сетей, а затем мне предложили стать участником РИТМа в составе делегации нашего Исилькульского района. Я являюсь корреспондентом местной газеты, потому в выборе направления не сомневался, — поделился участник информационного направления Андрей Варкентин. — Сейчас чувствую себя немного волнительно. На форуме я рассчитываю поработать на себя: увезти максимум полезных знакомств и новой нужной информации, которая пригодится мне для дальнейшего личностного развития и продвижения районных медиа-продуктов.
Сегодня ритмовцев ожидает знакомство с кураторами направлений, а также они посетят первые занятия. Кроме того, молодые люди встретятся с Бари Алибасовым-младшим, известным предпринимателем и бизнес-тренером. Федеральный спикер расскажет, как сформировать управленческие навыки, и научит ребят мыслить, как настоящие лидеры.
Отметим, что РИМТ посетят сразу несколько московских топ-менеджеров. На форум приедут директор по развитию студии Twin3D Алексей Белокопытов, председатель Общероссийского общественного молодежного движения «Ассоциация студентов и студенческих объединений России» Юлия Смирнова и корреспондент «Первого канала» Георгий Шерстнев.
Советский спорт: последние новости
«Челси», «Бавария» и дортмундская «Боруссия» заинтересованы в трансфере Марсьяля Подозреваемый по делу об убийстве Дениса Тена признал свою вину Карякин и Крамник вошли в состав сборной России на шахматную Олимпиаду
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дачники будут жить по новым правилам42
Недовольству россиян в соцсетях положат конец634
Загадочная гибель игроков КВН11
«Она просто перестала дышать — и все»7
Это были их сыновья: захват заложников в Москве60
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире Конфликты
00:18
Украинскую певицу затравили за любовь к России
Шоу-бизнес Украина
03:45
Синоптики сообщили о возвращении жары в Москву
Общество Новости Москвы
00:40
Трамп передумал по поводу «вмешательства» России
В мире
01:26
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»
Оружие Армия
00:40
Россия конфискует свои резервы в США
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение