Участники форума «РИТМ» уже прибыли в лагерь «Березовая роща» 

Молодые и активные жители нашего региона приехали сюда, чтобы окунуться в сибирский колорит, получить новые знания и познакомиться с интересными людьми, мастерами своего дела.
Несмотря на ненастную погоду, ни один из участников не потерял оптимизма в дороге. Все ребята сразу же погрузились в форумную жизнь.
— Изначально о форуме я узнал из социальных сетей, а затем мне предложили стать участником РИТМа в составе делегации нашего Исилькульского района. Я являюсь корреспондентом местной газеты, потому в выборе направления не сомневался, — поделился участник информационного направления Андрей Варкентин. — Сейчас чувствую себя немного волнительно. На форуме я рассчитываю поработать на себя: увезти максимум полезных знакомств и новой нужной информации, которая пригодится мне для дальнейшего личностного развития и продвижения районных медиа-продуктов.
Сегодня ритмовцев ожидает знакомство с кураторами направлений, а также они посетят первые занятия. Кроме того, молодые люди встретятся с Бари Алибасовым-младшим, известным предпринимателем и бизнес-тренером. Федеральный спикер расскажет, как сформировать управленческие навыки, и научит ребят мыслить, как настоящие лидеры.
Отметим, что РИМТ посетят сразу несколько московских топ-менеджеров. На форум приедут директор по развитию студии Twin3D Алексей Белокопытов, председатель Общероссийского общественного молодежного движения «Ассоциация студентов и студенческих объединений России» Юлия Смирнова и корреспондент «Первого канала» Георгий Шерстнев.