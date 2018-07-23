Участники форума «РИТМ» уже прибыли в лагерь «Березовая роща»

Молодые и активные жители нашего региона приехали сюда, чтобы окунуться в сибирский колорит, получить новые знания и познакомиться с интересными людьми, мастерами своего дела.

Несмотря на ненастную погоду, ни один из участников не потерял оптимизма в дороге. Все ребята сразу же погрузились в форумную жизнь.

— Изначально о форуме я узнал из социальных сетей, а затем мне предложили стать участником РИТМа в составе делегации нашего Исилькульского района. Я являюсь корреспондентом местной газеты, потому в выборе направления не сомневался, — поделился участник информационного направления Андрей Варкентин. — Сейчас чувствую себя немного волнительно. На форуме я рассчитываю поработать на себя: увезти максимум полезных знакомств и новой нужной информации, которая пригодится мне для дальнейшего личностного развития и продвижения районных медиа-продуктов.

Сегодня ритмовцев ожидает знакомство с кураторами направлений, а также они посетят первые занятия. Кроме того, молодые люди встретятся с Бари Алибасовым-младшим, известным предпринимателем и бизнес-тренером. Федеральный спикер расскажет, как сформировать управленческие навыки, и научит ребят мыслить, как настоящие лидеры.